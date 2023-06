Dit kookt '24Kitchen' voor je in juli

24Kitchen kondigt dit voorjaar met trots het nieuwe gezicht van de zender aan: Shirma Rouse! Shirma is bij het grote publiek bekend om haar fenomenale zangtalent en naast zingen is haar grote passie koken.

Haar nieuwe en allereerste kookprogramma 'Shirma's Soul Food' is een ode aan de Caribische keuken. De gerechten zitten boordevol kleur, smaak & geur en ademen het fenomeen 'comfort food'. Met gasten zoals Jandino Asporaat, Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley beloofd het een gezellige én muzikale ambiance te worden.

Vanaf 3 juli, elke werkdag om 18.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW

ALTIJD FEEST SPECIAL - KETI KOTI

In deze speciale aflevering van 'Altijd Feest!' viert Rudolph Keti Koti in de bakery. Keti Koti betekent letterlijk het breken van kettingen. Op deze dag wordt door vele Surinamers en Antilianen de afschaffing van de slavernij gevierd. Op 1 juli 1863 werden namelijk de kettingen van hun voorouders verbroken en op deze dag wordt er extra aandacht geschonken aan emancipatie en vrijheid. Samen met Tv chef London Loy maakt Rudolph de traditionele Keti Koti gerechten: Heri Heri en Bojo. Als hoofdingrediënt gebruiken ze cassave. Deze wortelknol werd op veel plantages geteeld en daarnaast ook vaak verwerkt in het eten.

Zaterdag 1 juli om 18.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

GINO'S ITALIAN ESCAPE S3 & S4

In juli start seizoen 3 van 'Gino's Italian Escape' met direct daarop volgend seizoen 4.

In 'Gino's Italian Escape: Islands in the Sun' S3 reist Gino af naar het altijd zonnige en prachtige Sardinië. Hij trekt de bergen van Barbagia in en bezoekt hier het stadje Orgosolo. Deze stad staat bekent om de vele muurschilderingen, die de verhalen vertellen van eeuwenoude Sardijnse tradities, geschiedenis en politieke protesten. Deze straten vormen samen een kleurrijk openluchtmuseum en Orgosolo is daarom ook onderdeel van het werelderfgoed. Opmerkelijk is de hoeveelheid 100-jarige personen in Sardinië, dit komt volgens vele locals door het landschap en het voedsel dat Sardinië te bieden heeft. Gino proeft in Santa Lussurgiu een zeer sterke plaatselijke likeur 'filu 'e ferru', die is ontstaan door de illegale moonshine van de plaatselijke boeren. Na deze leerzame en inspirerende tocht maakt Gino een traditioneel gerecht uit Sardinië genaamd 'gnocchettu sardi alla campidanese' voor zijn nieuwe vrienden.

Vanaf 10 juli, elke maandag om 21.00 uur te zien op 24Kitchen.

In 'Gino's Italian Escape: Hidden Italy' S4 onthult Gino Italië zoals de lokale bevolking het kent. Hij trekt naar de Riviera van Italië waar hij langs gaat bij verschillende lokale ondernemers die de eeuwenoude tradities levend houden. In het oude olijven land; Cinque Terre, leert hij de fijne kneepjes van het extra vergine persen van de olijven om heerlijke olijfolie te maken. Hij gaat langs een echte gelato ijssalon. Waar Gino toekijkt hoe de traditionele gelato wordt gemaakt. Dit is zachter en minder koud dan het 'normale' ijs. Hij sluit zijn tocht af bij een slagerij en staat versteld van de verbluffende keuzes die de lokale slager maakt, met name de keuze van worst. Gino sluit zijn trip af met de bereiding van een heerlijk pasta recept.

Vanaf 31 juli, elke maandag om 21.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW

RACHEL KHOO: MY SWEDISH KITCHEN

De populaire chef-kok Rachel Khoo is terug en deelt haar unieke, moderne kijk op het verse en smaakvolle eten van Zweden. Rachel woont nu op het Zweedse platteland in een charmant en traditioneel houten huis dat als basis dient voor de serie. In elke aflevering ontmoet ze lokale voedselproducenten of een Zweedse chef-kok en bezoekt ze winkels en restaurants die zich richten op het Zweedse vakmanschap. Daarna gaat ze terug naar de keuken, waar ze haar eigen draai geeft aan lokale recepten. Ze maakt heerlijke en gezonde gerechten, die voor iedereen gemakkelijk thuis te bereiden zijn.

Vanaf 28 juli, elke vrijdag om 22.00 uur te zien op 24Kitchen.