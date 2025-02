Dit komt zondag aan bod in 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke'

Het NPO Radio 1-programma 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zendt zondag 9 februari uit vanuit restaurant de Korenmolen in Eerbeek. Presentatoren Erik Dijkstra en Frank Evenblij praten daar onder meer over de vervuiling door staalslakken op een oude afvalstort in Eerbeek.

Omwonenden vrezen schade aan het milieu en hun gezondheid en het OM stelde vervolging in. Volgende week doet de rechter uitspraak in deze zaak.

De N786 tussen Beekbergen en Dieren staat bekend als ‘dodenweg’. Er vallen met regelmaat verkeersslachtoffers. Aanwonenden willen dat de weg langs het Apeldoorns Kanaal veiliger wordt, maar wordt hun roep serieus genomen? Elis Ligtlee, inwoner van Eerbeek, won in 2016 een gouden medaille op de Olympische wielerbaan van Rio de Janeiro. Dat hoogtepunt werd echter gevolgd door een zware periode en ze behaalde haar oude niveau niet meer. Met Erik en Frank praat ze over hoge pieken en diepe dalen. Sinds honderden jaren wordt in Eerbeek papier gemaakt. Twee jaar geleden werd papierfabriek De Hoop ineens gesloten. Voor Jeffrey Pentury en zijn collega’s kwam de sluiting totaal onverwacht. Hij werkte vier decennia in de fabriek en haalt herinneringen op aan die tijd.

Ook gaat het over kunstschilder Jan Mankes met Kunsthistorica Marguerite Tuijn. Ze vertelt over de Eerbeekse jaren van de schilder aan wie momenteel een grote tentoonstelling is gewijd in Museum Arnhem. Waarnemend burgemeester Geert van Rumund wordt stevig aan de tand gevoeld in 'De Verhoorwagen'. Er is livemuziek van Robin Storm.

'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke', zondag 9 februari tussen 19.00 en 21.00 uur bij BNNVARA op NPO Radio 1.