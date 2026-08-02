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Nederlandse kijkcijferhit 'Ik Weet Er Alles Van!' komt naar VTM

Dit is STAR Channel in augustus

zondag 2 augustus 2026
Foto: © STAR Channel 2026

RJ Decker, een gevallen persfotograaf en ex-gedetineerde, begint opnieuw als privédetective. Met hulp van zijn ex, haar politievrouw en een mysterieuze weldoener lost hij zaken op.

NIEUW
R.J. DECKER S1


Kijk deze Disney+ serie vanaf 12 augustus, elke woensdag vanaf 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW
GOOD AMERICAN FAMILY S1

Dit aangrijpende drama is geïnspireerd op verontrustende verhalen rond een Amerikaans stel dat een meisje met een zeldzame vorm van dwerggroei adopteert. Terwijl ze haar opvoeden naast hun drie biologische kinderen, ontstaan er twijfels over haar leeftijd en achtergrond, en groeit het vermoeden dat ze niet is wie ze zegt te zijn.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 31 augustus, elke maandag vanaf 20.00 uur te zien op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
HUDSON & REX S9

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed is afgerond en even goed is ingeburgerd om ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken, maar wat hen echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson en voormalig K-9-hond Rex.

Kijk deze serie vanaf 19 augustus, elke woensdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
TRACKER S3

Colter Shaw is een solitaire survivalspecialist met een problematisch verleden die vermiste personen zoekt voor een beloning. Hij wordt ondersteund door zijn team en doet alles om de klus te klaren.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 25 augustus, elke disndag om 20.00 uur op STAR Channel.

SPECIAL
JOHAN CRUIJFF SCHAAL

Op zondag 2 augustus strijden landskampioen PSV en bekerwinnaar AZ tegen elkaar voor de Johan Cruijff Schaal, live te zien op STAR Channel.

Kijk deze wedstrijd op zondag 2 augustus vanaf 17.00 uur op STAR Channel.

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Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
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De Kolderbrigade (DVD)
DVD
Persbericht STAR Channel
https://www.starchannel.nl/
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Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.

'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.

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