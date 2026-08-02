Dit is STAR Channel in augustus
RJ Decker, een gevallen persfotograaf en ex-gedetineerde, begint opnieuw als privédetective. Met hulp van zijn ex, haar politievrouw en een mysterieuze weldoener lost hij zaken op.
NIEUW
R.J. DECKER S1
Kijk deze Disney+ serie vanaf 12 augustus, elke woensdag vanaf 21.00 uur op STAR Channel.
NIEUW
GOOD AMERICAN FAMILY S1
Dit aangrijpende drama is geïnspireerd op verontrustende verhalen rond een Amerikaans stel dat een meisje met een zeldzame vorm van dwerggroei adopteert. Terwijl ze haar opvoeden naast hun drie biologische kinderen, ontstaan er twijfels over haar leeftijd en achtergrond, en groeit het vermoeden dat ze niet is wie ze zegt te zijn.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 31 augustus, elke maandag vanaf 20.00 uur te zien op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
HUDSON & REX S9
De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed is afgerond en even goed is ingeburgerd om ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken, maar wat hen echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson en voormalig K-9-hond Rex.
Kijk deze serie vanaf 19 augustus, elke woensdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
TRACKER S3
Colter Shaw is een solitaire survivalspecialist met een problematisch verleden die vermiste personen zoekt voor een beloning. Hij wordt ondersteund door zijn team en doet alles om de klus te klaren.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 25 augustus, elke disndag om 20.00 uur op STAR Channel.
SPECIAL
JOHAN CRUIJFF SCHAAL
Op zondag 2 augustus strijden landskampioen PSV en bekerwinnaar AZ tegen elkaar voor de Johan Cruijff Schaal, live te zien op STAR Channel.
Kijk deze wedstrijd op zondag 2 augustus vanaf 17.00 uur op STAR Channel.
https://www.starchannel.nl/
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