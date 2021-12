Dit is het menu van National Geographic in januari

In de gloednieuwe zesdelige documentaireserie 'Kustwacht Caribisch Nederland' ga je mee op missie met de Kustwacht van Curaçao, Aruba, Bonaire en St Maarten. Hierin volgen we een vast team van professionals van de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) en de Nederlandse Koninklijke Marine, die ook kustwachttaken in het Caribisch gebied uitvoert.

Dagelijks voeren zij indrukwekkende operaties uit, van het redden van toeristen in nood tot het onderscheppen van drugstransporten op zee. In zes afleveringen volgen we de missie's van de Kustwacht op het gebied van reddingsoperaties en grensbewaking.

Dit belangrijke en ook gevaarlijke werk wordt gedaan door een team van zeer betrokken professionals, die met behulp van boten en helikopters garant staan voor de veiligheid in de Caribische zee. 'Kustwacht Caribisch Nederland' is een gloednieuwe lokale tv-productie van National Geographic Benelux en is geproduceerd door Remco Garcia van Goya Productions.

'Kustwacht Caribisch Nederland' is vanaf 23 januari 2022, elke zondag om 21.30 uur te zien op National Geographic (6 afleveringen).

DOCUMENTAIRE

AZF: FRENCH FACTORY EXPLOSION

In de AZF-fabriek in Toulouse, Frankrijk, explodeerde een opslagplaats waar ongeveer 300 ton ammoniumnitraat werd opgeslagen. Hierbij raakten duizenden mensen gewond en kwamen 31 mensen om. Twintig jaar later laten nooit eerder vertoonde beelden en ongepubliceerde interviews elke minuut zien van deze industriële ramp. Het is de grootste ramp in de Franse geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Op woensdag 5 januari, om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUWE SERIE

80'S TOP TEN

In '80's Top Ten' herbeleeft Rob Lowe de meest memorabele aspecten van de popcultuur van de jaren '80. Hij telt de top tien van speelgoed, commercials, gadgets, fast food, streetwear en watercooler momenten van het decennium. Van de lancering van MTV en de Apple Macintosh, tot de dood van Teddy Ruxpin en Wendy's Super Bar, 'The '80s Top Ten' herbeleeft de beelden, geluiden en smaken van dit meest iconische en impactvolle tijdperk.

Vanaf 5 januari, elke woensdag om 23.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

SECRETS OF THE ZOO: NORTH CAROLINA

Sluit je aan bij de grootste dierentuin ter wereld, die uit meer dan 2500 hectare beslaat. Met meer dan 300 medewerkers, dierenverzorgers en dierenartsen die voor meer dan 1.800 dieren zorgen, is dit veel meer dan een normale dierentuin.

Vanaf 6 januari, elke donderdag 6 januari een dubbele aflevering om 10.00 uur op National Geographic.

DOCUMENTAIRE

LOST WORLD OF ALASKAN DINOSAURS

Een team van avontuurlijke paleontologen trekt de ijzige wildernis van Noord Alaska in om er voor 2 weken hun thuis van te maken. Het is min 35 graden en het gebied is ook de leefomgeving van beren. Waarom ze dit doen? Omdat ze denken iets unieks, en baanbrekends te hebben gevonden: 'A Lost World of Alaskan Dinosaurs'.

Op maandag 17 januari, om 21.00 uur op National Geographic.