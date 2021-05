Dit is het menu van FOX in juni!

Marvel Monday is terug op FOX! In de maand juni kun je vier weken lang, elke maandag kijken naar een Marvel film. De zender start op maandag 7 juni met twee films achter elkaar: om 20.00 uur kijk je naar 'The Avengers' en vanaf 23.00 uur is er 'Thor: The Dark World'.

Op 14 juni kun je kijken naar 'Guardians of the Galaxy', op 21 juni naar 'Captain America: The Winter Soldier'. We sluiten de Marvel Monday af op 28 juni met 'X-Men: Days of Future Past'.

Elke maandag, 'Marvel Monday' vanaf 20.00 uur op FOX.

Maandag 7 juni om 20.00 uur

'Marvel’s The Avengers'

Maandag 7 juni om 23.00 uur

'Thor: The Dark World'

Maandag 14 juni om 20.00 uur

'Guardians of The Galaxy'

Maandag 21 juni om 20.00 uur

'Captain America: The Winter Soldier'

Maandag 28 juni om 20.00 uur

'X-Men: Days of Future Past'

SPECIAL

Q-MUSIC'S FOUTE UUR

Vanaf vrijdag 18 juni kan je op Qmusic weer luisteren naar de 'Top 1500 van het beste uit het Foute Uur'. FOX doet twee avonden gezellig mee waarbij je kan kijken naar een selectie van de beste uit de 'Top 1500'.

Vrijdag 18 en zaterdag 19 juni vanf 20.00 uur op FOX.

NIEUWE SERIE

PROFESSOR T.

'Professor T.' is een Vlaamse politieserie over de uitzonderlijk getalenteerde, maar zeer eigenzinnige criminologie professor Jasper T, gespeeld door Koen de Bouw. Als oud-studente Annelies (Ella Leyers) advies over een verkrachtingszaak vraagt aan professor T. verandert haar leven compleet.

Vanaf 3 juni, elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 22.50 uur op FOX.

NIEUWE SERIE

HUDSON & REX

In Canadese actieserie 'Hudson & Rex' vormt Rechercheur Charlie Hudson (John Reardon) een team met zijn uitermate goed getrainde politiehond, de Duitse herder Rex, met wie hij graag samenwerkt omdat een hond tenminste niet de oren van je hoofd praat.

Vanaf 16 juni elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

THE WALKING DEAD S8 & S9

We gaan terug naar het begin van 'The Walking Dead' met elke zondagavond vier afleveringen. Na de verwoestende, wereldwijde zombie Apocalyps reist een groep overlevenden onder leiding van politieagent Rick Grimes (Andrew Lincoln) rond op zoek naar een veilig thuis. Gedurende de heftige en constante strijd om hordes zombies te weren, moeten ze ook vrezen voor andere groepen overlevenden die alles doen wat nodig is om te overleven. Wat volgt is een loodzware tocht die lichamelijk, maar vooral ook geestelijk grote gevolgen heeft en haar tol eist.

Elke zondag een marathon van 4 afleveringen vanaf 20.05 uur op FOX.

CHICAGO MED S6

De emotionele rollercoaster over de dagelijkse chaos van het meest explosieve ziekenhuis van Chicago. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Chicago Med' moet het voltallige personeel zich aanpassen aan het nieuwe normaal van de pandemie. Dr Choi, dr Lanik en April vechten aan de frontlinie voor de vele patiënten die besmet zijn geraakt door COVID-19.

Vanaf 25 mei, elke dinsdag een nieuwe aflevering vanaf 20.10 uur met aansluitend 'Chicago P.D.' S8 op FOX

CHICAGO P.D. S8

Van de Emmy-winnende producer Dick Wolf en het team achter 'Chicago Fire' komt 'Chicago P.D.', een aangrijpend politiedrama over degenen die alles op het spel zetten om te dienen en te beschermen. District 21 van de politie van Chicago bestaat uit twee duidelijk verschillende groepen: de agenten met een uniform die patrouilleren en straatcriminaliteit aanpakken en de inlichtingeneenheid, het team dat de belangrijkste misdrijven van de stad bestrijdt, zoals georganiseerde misdaad en drugshandel en spraakmakende moorden. Aan het hoofd van het inlichtingenteam staat Sergeant Hank Voight (Jason Beghe), een man die er niet voor terugdeinst om gerechtigheid na te streven. Hij is veeleisend en taai en alleen degenen die dit aankunnen zullen overleven onder het bevel van Voight. Ondanks een moeilijke geschiedenis met zijn baas, heeft rechercheur Antonio Dawson (Jon Seda) ambities om de eenheid te leiden. Als dat betekent dat hij elke dag tegen Voight moet vechten, zal hij volhouden. Voaor de straatagenten die dromen om door te stromen tot de elite-crew, is 'life on the job' een dagelijkse uitdaging.

Elke dinsdag een nieuwe aflevering vanaf 21.05 uur op FOX.

INTELLIGENCE S1

David Schwimmer keert terug in zijn eerste komedische hoofdrol sinds Friends met deze scherpe en bijtijdse komedie van schrijver en co-ster Nick Mohammed. Intelligence neemt ons mee naar de uiterst geheime gangen van het belangrijkste spionagecentrum van Groot-Brittannië - Government Communications Headquarters (GCHQ) - waar een knap team van analisten, codeurs en hackers aan de frontlinie vecht tegen de dodelijke dreiging van cyberterreur. Wanneer Jerry (David Schwimmer), een onbezonnen mannelijke NSA-agent, aan GCHQ wordt toegewezen om het team te 'helpen' met zijn unieke inzichten, begint hij al snel protocollen te doorbreken. Fris, eigenzinnig en hysterisch grappig, schijnt Intelligence licht op het mysterieuze, briljante personeel dat in de schaduw werkt om ons veilig te houden, om vervolgens te onthullen dat ze net zo bizar, in de war en incompetent zijn als de rest van ons.

Elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 22.00 uur op FOX.

'9-1-1' S4

In seizoen vier van '9-1-1' krijgen we wederom een intense en emotionele kijk in de dynamische wereld van de hulpdiensten. Als de meldkamer een bericht binnen krijgt, komt de brandweer, politie of ambulancedienst in actie. De Hollywood Reservoir Dam breekt en de 118 moet in actie komen wanneer een modderstroom massale chaos veroorzaakt en een wereldberoemd monument bedreigt. Ondertussen is Athena vastbesloten om haar fysieke en emotionele verwondingen achter zich te laten en weer actief te worden. Buck onthult een schokkend familiegeheim. Met ook dit seizoen een sterrencast bestaande uit Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt en Peter Krause.

Elke woensdag, een nieuwe aflevering om 20.35 uur op FOX.

9-1-1 LONE STAR S2

'9-1-1 Lonestar' is de succesvolle spin-off van '9-1-1', met Rob Lowe als Owen in de hoofdrol. In het tweede seizoen verwelkomt de 126 de nieuwe paramedicus-kapitein Tommy Vega (Gina Torres) bij de bemanning. Tommy was aan de top van haar carrière toen ze acht jaar geleden haar uniform ophing om haar tweelingdochters groot te brengen. Wanneer het restaurant van haar man ten onder gaat als gevolg van de verwoesting van de pandemie, heeft ze geen andere keus dan opnieuw aan het werk te gaan om haar gezin te onderhouden. Hoewel het haar hart breekt om afgezonderd te zijn van haar kleine meisjes, zal Tommy de wereld laten zien dat, hoeveel tijd er ook verstreken is, ze nog steeds een baas is als ze dat uniform aantrekt. Bovendien wordt Owen herenigd met zijn ex-vrouw en TK's moeder, Gwyneth (gastspeelster Lisa Edelstein), en het voormalige stel herontdekt de vonk die ze ooit deelden. Als Owen ontdekt dat zijn kanker in remissie is, krijgt hij nieuws dat zijn leven voor altijd kan veranderen.

Elke woensdag, een nieuwe aflevering om 21.30 uur op FOX.