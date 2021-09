Dit is FOX in oktober

In de nieuwe Italiaanse ziekenhuisserie 'DOC' verliest de briljante dokter Andréa Fanti zijn geheugen. Na het ongeluk blijft hij aangesteld als adviseur en probeert samen met familie en collega's het gat van 12 jaar te vullen.

'DOC', vanaf 5 oktober elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op FOX.

'Coyote'

'Coyote' is het verhaal van Ben Clemens, die na 32 jaar als grenspatrouille agent, gedwongen wordt te werken voor de mensen die hij tijdens zijn carrière uit Amerika probeerde te houden. Nu hij wordt blootgesteld aan het leven aan de andere kant van de muur, zal Ben zijn zwart-wit kijk op de wereld in twijfel trekken, zijn ideologie en zijn loyaliteiten.

Vanaf 18 oktober, elke maandag om 22.00 op FOX.

NIEUW SEIZOEN

'9-1-1'

In het nieuwe seizoen van '9-1-1' krijgen we weer een intense en emotionele kijk in de chaotische wereld van de hulpdiensten met de terugkerende sterrencast Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt en Peter Krause. Als de meldkamer een bericht binnen krijgt, komt de brandweer, politie of ambulancedienst waar nodig in actie.

Vanaf 6 oktober, elke woensdag om 20.35 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

'Hudson & Rex' S3

In deze Canadese actieserie vormt Rechercheur Charlie Hudson (John Reardon) een team met zijn uitermate goed getrainde politiehond', de Duitse herder Rex, met wie hij graag samenwerkt omdat een hond tenminste niet de oren van je hoofd praat.

Vanaf 6 oktober, elke woensdag om 21.30 uur op FOX.

ESPN op FOX

TOTO KNVB BEKER

Op dinsdag 26 oktober, woensdag 27 oktober en donderdag 28 oktober brengt ESPN op FOX de eerste ronde van de TOTO KNVB bekerwedstrijden. Uiteraard helemaal live, zoals je dat van ESPN gewend bent. Aftrap om 21.00 uur!

Van 26 t/m 28 oktober vanaf 19.30 uur op FOX.

NIEUWE AFLEVERINGEN

'The Walking Dead' S11

In het nieuwe seizoen worstelen de bewoners van Alexandria om de stad te herstellen. Ook de overlevenden van de val van het Koninkrijk en het afgebrande Hilltop worstelen samen met Maggie en haar nieuwe groep, de Wardens. Alexandria heeft meer mensen dan het kan voeden en beschermen. Hun situatie is nijpend als spanningen door gebeurtenissen uit het verleden oplaaien en zelfbehoud naar de oppervlakte stijgt binnen de verwoeste muren.

Elke maandag een nieuwe aflevering vanaf 22.00 uur op FOX.

NIEUWE AFLEVERINGEN

'Professor T.' S3

Vlaamse politieserie over de uitzonderlijk getalenteerde, maar zeer eigenzinnige professor criminologie Jasper T gespeeld door Koen de Bouw. In seizoen drie komt T. in de gevangenis terecht nadat hij in koelen bloede een hoofdinspecteur van de politie heeft neergeschoten . In afwachting van zijn vrijlating onder voorwaarden probeert hij er te overleven.

Elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 22.50 uur op FOX.

NIEUWE AFLEVERINGEN

'Million Dollar Listing' S9

De Big Apple-makelaars zijn terug en staan te popelen om vastgoedrecords te vestigen. In de eerste aflevering verkoopt Ryan een uniek herenhuis van 18 miljoen dollar en Tyler maakt zich op voor zijn grootste klapper ooit.

Elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op FOX.

NIEUWE AFLEVERINGEN

'Condor' S2

In seizoen twee van de actieserie 'Condor' reist Joe rond in Europa als hij wordt benaderd door een Russische agent die beweert te weten wie de mol is binnen de CIA. Als beloning wil hij bescherming van de CIA. Joe realiseert zich al snel dat het misschien wel onmogelijk is om te ontsnappen is aan zijn oude leven.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op FOX.