Dit is Boomerang in april

In 'Mush-Mush en de Zwammetjes' ontdenkt Mush-Mush samen met zijn beste vriendjes Lilit en Chep hoe leuk en mooi het leven kan zijn. De afleveringen zitten vol spannende gebeurtenissen waarin Mush-Mush en zijn vriendjes nieuwe ervaringen opdoen en veel plezier beleven in het bos.

Je ziet 'Mush-Mush en de Zwammetjes' vanaf maandag 19 april elke dag om 17.00 uur bij Boomerang!

POWER PLAYERS

VANAF 12 APRIL

Elke dag om 13.00 uur

BOOMERANG PREMIÈRE

Axel, een 9-jarige jongen die kan transformeren in een levend actiefiguur, ziet de wereld van verschillende kanten door samen met zijn geweldige speelgoedteam de grootste kleine avonturen te beleven die je je maar voor kunt stellen. Het leven van een speelgoed superheld kent pieken en dalen. Axel heeft bijvoorbeeld een mech-pak, een cool energie zwaard, een ondoordringbaar schild en vele andere krachten die hij zelf nog niet half heeft ontdekt. Actie Axel is sterker, vaardiger en sneller dan Axel in menselijke vorm. Aan de andere kant, is speelgoed Axel 18 centimeter groot, terwijl de rest van de wereld gewoon hetzelfde blijft. Een tuin is opeens een mysterieuze jungle en een zandbak een woestijn! De echte wereld is een stuk ingewikkelder en gevaarlijk vanuit het perspectief van speelgoed!

'Power Players' zie je vanaf maandag 12 april elke dag 13.00 uur bij Boomerang!

BOOMERANG CINEMA MET SCOOBY-DOO

VANAF 1 T/M 6 APRIL

Elke dag om 10.00 uur

1 april 'Scooby-Doo! The Mystery Begins'

2 april 'Scooby-Doo and the Loch Ness Monster'

3 april 'Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur'

4 april 'Scooby-Doo! Camp Scare'

5 april 'Scooby-Doo! Shaggy's Showdown'

6 april 'Scooby-Doo! WrestleMania Mystery'