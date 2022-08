Dit heeft Cartoon Network te bieden in september

Robin, Beast Boy, Cyborg, Raven en Starfire wonen in Jump City en vormen samen het superheldenteam de Teen Titans. Wanneer ze de wereld niet aan het redden zijn, leven ze samen als tieners zonder bemoeizuchtige volwassenen.

De misdaad bestrijden is zeker niet hun enige prioriteit. De jonge helden worstelen ook met andere problemen zoals beslissen wie de was doet, achterhalen wat de leukste grap ter wereld is en uitzoeken waar ze de lekkerste sandwich kunnen vinden. De Titans staan altijd paraat voor een avontuur, binnen én buiten het huis.

Bekijk het 7e seizoen van 'Teen Titans Go!' vanaf 19 september elke weekdag om 17.20 uur bij Cartoon Network.

'Tom en Jerry in New York'

Vanaf 5 september

Elke weekdag om 16.25 uur

Tom en Jerry gaan los in Manhatten! Kat en muis installeren zich in hun nieuwe onderkomen in het Royal Gate Hotel waar zij voor flinke opschudding zorgen. Ze achtervolgen elkaar door Central Park en grote musea. Geniet voor het eerst van seizoen 1 en 2 bij Cartoon Network.

Bekijk vanaf 5 september, elke weekdag om 16.25 uur, de gekke avonturen van 'Tom en Jerry in New York' bij Cartoon Network!

Jellystone!

Vanaf 12 september

Elke weekdag om 16.50 uur

Welkom in Jellystone, een stadje met karakter. Jellystone is een moderne stad met een ouderwetse charme. De bewoners lopen rond en hebben het met elkaar over hun dagelijkse beslommeringen. Sommige bewoners hangen in het café, andere blijven gezellig in hun huis en andere vliegen gewoon over je hoofd.

Kijk vanaf 12 september naar seizoen 1 en 2 van 'Jellystone', elke weekdag om 16.50 uur, alleen bij Cartoon Network!