Dit brengt augustus op BBC NL en BBC NL+

Augustus op BBC NL en BBC NL+ belooft onder meer nieuwe seizoenen van 'Death Valley', 'Grantchester', Luther en meer.

'Death Valley' seizoen 2 vanaf dinsdag 25 augustus te zien om 21.00 uur op BBC NL

De misdaadserie 'Death Valley' keert terug met een tweede seizoen. Emmy- en BAFTA-winnaar Timothy Spall speelt opnieuw de gepensioneerde acteur John Chapel, naast Gwyneth Keyworth als rechercheur Janie Mallowan.

Janie is inmiddels gepromoveerd tot inspecteur en krijgt meteen een moordzaak binnen een taakstrafproject op haar bord. Tegen haar zin moet ze opnieuw samenwerken met John, die inmiddels een relatie heeft met haar moeder.

Van een fantasieserie en een vissersdorp tot een duurzame leefgemeenschap en de rugbywereld: John en Janie lossen opnieuw uiteenlopende moordzaken op in Midden-Wales, terwijl John met tegenzin terugkeert naar de acteerwereld.

'Grantchester' seizoen 8 is vanaf vrijdag 7 augustus om 21.00 uur op BBC NL

'Grantchester' is terug met een achtste seizoen. Dominee Will lijkt alles voor elkaar te hebben: hij is gelukkig getrouwd met Bonnie en wordt vader. Maar een tragisch ongeluk zet zijn leven volledig op zijn kop en brengt zijn geloof zwaar aan het wankelen.

Ook inspecteur Geordie krijgt te maken met onverwachte ontwikkelingen die zijn geluk met Cathy onder druk zetten. Terwijl hun vrienden hen proberen te steunen, blijven nieuwe moordzaken zich aandienen.

Het nieuwe seizoen neemt kijkers mee langs onder meer speedwayraces, spionage en de strijd van Leonard met zijn nieuwe roeping. Thema's als geloof, vergeving en verlossing staan centraal.

Charlotte Ritchie ('Ghosts') keert terug als Bonnie, naast Tessa Peake-Jones als Mrs C, Al Weaver als Leonard Finch, Kacey Ainsworth als Cathy Keating, Oliver Dimsdale als Daniel Marlowe en Nick Brimble als Jack Chapman. Gastrollen zijn dit seizoen weggelegd voor Shaun Dingwall ('Top Boy', 'Noughts & Crosses'), Jeff Rawle ('Harry Potter and the Goblet of Fire', 'Doc Martin') en Jemima Rooper ('Gold Digger', 'The Girlfriend Experience').

'Persuasion' is donderdag 13 augustus om 21.00 uur te zien op BBC NL

Met Sally Hawkins ('Paddington') en Rupert Penry-Jones ('Spooks') in de hoofdrollen is 'Persuasion' een verfilming van Jane Austens klassieke roman uit 1817. Het verhaal volgt Anne Elliot, die na een ingrijpende beslissing uit haar verleden opnieuw oog in oog komt te staan met de man die ze ooit afwees.

Op haar negentiende wordt Anne verliefd op de knappe marineofficier Frederick Wentworth. Omdat hij destijds geen fortuin of hoge maatschappelijke positie had, wist haar familie haar ervan te overtuigen de verloving te verbreken.

Acht jaar later heeft Anne nog altijd spijt van die keuze. Wanneer Wentworth als succesvol en vermogend man terugkeert, ziet ze hoe hij de aandacht trekt van alle huwbare vrouwen in de omgeving. Is hij de vrouw die hij ooit liefhad vergeten? En kan hij haar vergeven dat ze destijds naar haar familie luisterde in plaats van naar haar hart?

'Luther' seizoen 1 t/m 5 zijn vanaf zondag 2 augustus beschikbaar op BBC NL+

Golden Globe- en SAG Award-winnaar Idris Elba ('Hijack') speelt de eigenzinnige rechercheur John Luther in de veelgeprezen misdaadthriller 'Luther'.

In vijf seizoenen onderzoekt hij complexe en vaak verontrustende zaken, waarbij de grens tussen goed en kwaad steeds verder vervaagt. Zijn ingewikkelde relatie met Alice Morgan (Ruth Wilson, 'The Affair') zet zowel zijn instinct als zijn principes voortdurend onder druk.

Met zijn duistere sfeer, sterke personages en psychologische spanning is Luther een meeslepende combinatie van misdaadthriller en karakterdrama.

'Death in Paradise' seizoen 15 is vanaf vrijdag 7 augustus beschikbaar op BBC NL+

In het vijftiende seizoen van Death in Paradise probeert inspecteur Mervin Wilson (Don Gilet) zijn draai te vinden op Saint Marie, terwijl hij met zijn team opnieuw een reeks raadselachtige moordzaken oplost. Tegelijkertijd probeert hij een band op te bouwen met zijn pas ontdekte halfbroer Solomon (Daniel Ward), maar die hereniging verloopt anders dan gehoopt.

Ook commissaris Selwyn Patterson (Don Warrington) wil na zijn afwezigheid het vertrouwen van het eiland terugwinnen. Ondertussen helpen Naomi Thomas (Shantol Jackson) en Sebastian Rose (Shaquille Ali-Yebuah) nieuwkomer Mattie Fletcher (Catherine Garton) haar plek binnen het team te vinden, terwijl geheimen uit haar verleden langzaam aan het licht komen.

'DIY SOS' seizoen 34 is vanaf woensdag 12 augustus beschikbaar op BBC NL+

Het 34e seizoen van het met een BAFTA bekroonde 'DIY SOS' staat opnieuw in het teken van indrukwekkende verbouwingen die levens veranderen. Presentator Nick Knowles, designer Gabrielle Blackman en het vaste team krijgen daarbij hulp van een groot netwerk van vrijwilligers, vakmensen en lokale leveranciers uit heel het Verenigd Koninkrijk om hun meest ambitieuze projecten tot nu toe te realiseren.

Naast de vertrouwde gezichten – elektricien Billy Byrne en stukadoor Chris Frediani – verwelkomt het team dit seizoen ook twee nieuwe experts: houtbewerker Radha Siyver en hovenier Ashley Edwards, die nieuwe ideeën en vakkennis meebrengen.

'The Sally Lockhart Mysteries' is vanaf zondag 16 augustus beschikbaar op BBC NL+

Billie Piper ('Doctor Who') speelt de hoofdrol als de eigenzinnige Victoriaanse heldin Sally Lockhart in twee verfilmingen van de populaire romans van Philip Pullman. In het negentiende-eeuwse Londen raakt Sally verwikkeld in gevaarlijke complotten, duistere geheimen en machtige tegenstanders.

In The Ruby in the Smoke onderzoekt Sally de mysterieuze dood van haar vader en belandt ze in een gevaarlijk web rond een kostbaar juweel en de sinistere Mrs Holland (Julie Walters, 'Mamma Mia!', 'Billy Elliot'). In The Shadow in the North komt ze terecht in een nog grotere samenzwering rond een revolutionair wapen en een meedogenloze industrieel.