Ontdek wat de Disney Channels in augustus te bieden hebben
Wanneer Connect 3 vlak voor hun grote reünietour hun voorprogramma kwijtraakt, keren ze terug naar het geliefde Camp Rock om op zoek te gaan naar nieuw talent.
FILM PREMIERE
Camp Rock 3
Terwijl de kampdeelnemers strijden om de kans om het voorprogramma van hun favoriete band te verzorgen, lopen de spanningen op en worden vriendschappen op de proef gesteld. Dat leidt tot onverwachte samenwerkingen, verrassende onthullingen en opbloeiende liefdes.
Op 13 augustus om 15.30 uur en 20.15 uur op Disney Channel.
NIEUWE AFLEVERINGEN
ELECTRIC BLOOM
De drie leden van de megaberoemde popgroep Electric Bloom blikken terug en vertellen het verhaal van hun band en vriendschap, beginnend bij de dag dat ze elkaar ontmoetten op de middelbare school. De overachiever Posey, de rebelse Jade en de eigenzinnige Tulip gaan op reis om de grootste band ter wereld en de beste vrienden van het universum te worden.
De gehele maand, elke zaterdag en zondag om 15.30 uur op Disney Channel.
NIEUWE AFLEVERINGEN
SOFIA HET PRINSESJE KONINKLIJKE MAGIE
Sofia schrijft zich in op de magie school van het Koninkrijk Charmswell, geopend door Ms. Nettle. Op haar eerste schooldag ontmoet ze Zane, Layla en Camilla, die samen een team vormen om mee te doen aan een race. Samen met hun nieuwe vriend Pepper de Puppycorn doen ze hun uiterste best om te winnen.
Elke dag om 6.25 uur en 14.15 uur op Disney Junior.
NIEUWE SERIE
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE+ MICKEY'S COUNTRY FARM
In deze speciale aflevering van 44 minuten gebruiken Mickey en zijn vrienden hun nieuwe boerderijvoertuigen om de leukste en gezelligste boerenmarkt ooit te organiseren. Daarmee hopen ze dat Daisy's grote cowgirl-idool een bezoek komt brengen.
Vanaf 1 augustus elke dag om 8.30 uur en 13.30 uur op Disney Junior.
NIEUW AFLEVERINGEN
SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES RESCUE WEBS
Spidey en zijn geweldige vriendjes zijn terug met gloednieuwe reddingspakken, een vernieuwd Webkwartier, nieuwe voertuigen én nieuwe vrienden: Groot en Rocket Raccoon!
Vanaf 1 augustus elke dag om 8.10 uur op Disney Junior.
https://tv.nl.disney.be/
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