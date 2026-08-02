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Ontdek wat de Disney Channels in augustus te bieden hebben

zondag 2 augustus 2026
Foto: © Disney Channel 2026

Wanneer Connect 3 vlak voor hun grote reünietour hun voorprogramma kwijtraakt, keren ze terug naar het geliefde Camp Rock om op zoek te gaan naar nieuw talent.

FILM PREMIERE
Camp Rock 3


Terwijl de kampdeelnemers strijden om de kans om het voorprogramma van hun favoriete band te verzorgen, lopen de spanningen op en worden vriendschappen op de proef gesteld. Dat leidt tot onverwachte samenwerkingen, verrassende onthullingen en opbloeiende liefdes.

Op 13 augustus om 15.30 uur en 20.15 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
ELECTRIC BLOOM

De drie leden van de megaberoemde popgroep Electric Bloom blikken terug en vertellen het verhaal van hun band en vriendschap, beginnend bij de dag dat ze elkaar ontmoetten op de middelbare school. De overachiever Posey, de rebelse Jade en de eigenzinnige Tulip gaan op reis om de grootste band ter wereld en de beste vrienden van het universum te worden.

De gehele maand, elke zaterdag en zondag om 15.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
SOFIA HET PRINSESJE KONINKLIJKE MAGIE

Sofia schrijft zich in op de magie school van het Koninkrijk Charmswell, geopend door Ms. Nettle. Op haar eerste schooldag ontmoet ze Zane, Layla en Camilla, die samen een team vormen om mee te doen aan een race. Samen met hun nieuwe vriend Pepper de Puppycorn doen ze hun uiterste best om te winnen.

Elke dag om 6.25 uur en 14.15 uur op Disney Junior.

NIEUWE SERIE
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE+ MICKEY'S COUNTRY FARM

In deze speciale aflevering van 44 minuten gebruiken Mickey en zijn vrienden hun nieuwe boerderijvoertuigen om de leukste en gezelligste boerenmarkt ooit te organiseren. Daarmee hopen ze dat Daisy's grote cowgirl-idool een bezoek komt brengen. 

Vanaf 1 augustus elke dag om 8.30 uur en 13.30 uur op Disney Junior.

NIEUW AFLEVERINGEN
SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES RESCUE WEBS

Spidey en zijn geweldige vriendjes zijn terug met gloednieuwe reddingspakken, een vernieuwd Webkwartier, nieuwe voertuigen én nieuwe vrienden: Groot en Rocket Raccoon!

Vanaf 1 augustus elke dag om 8.10 uur op Disney Junior.

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Stranger Things Complete Serie - blu-ray - Special Edition
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
De Kolderbrigade (DVD)
DVD
Persbericht Disney Channel
https://tv.nl.disney.be/
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Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.

'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.

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