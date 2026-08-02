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Deze programma's mag je in augustus niet missen bij National Geographic

zondag 2 augustus 2026

'Lion' is een vierdelige documentaireserie door John Favreau die het bijzondere levensverhaal volgt van Kio, een leeuwenwelp met een uitzonderlijke bestemming: koning worden.

NIEUW
LION


Gedurende meerdere jaren volgen we zijn ontwikkeling binnen een Afrikaanse leeuwentroep en zien we van dichtbij de uitdagingen die hij moet overwinnen om te overleven in een harde en competitieve omgeving.

Van verlies en verbanning tot machtsstrijd en territoriale conflicten: Kio wordt voortdurend op de proef gesteld terwijl hij leert jagen, zijn familie beschermt en zijn plek als leider verovert. Met een combinatie van meeslepende storytelling en documentaire-inzichten vertelt Lion een episch verhaal over familie, moed en de strijd om de toekomst van zijn bloedlijn veilig te stellen.

Bekijk deze documentaire op woensdag 26 augustus en woensdag 2 september, om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW
9/11 REUNITED

De gebeurtenissen van 11 september worden op meeslepende wijze verteld. We maken kennis met verschillende betrokkenen, overlevenden en hulpverleners, en zien hoe hun levens met elkaar verweven raken. Door hun persoonlijke ervaringen beleven we hoe de terroristische aanslagen zich ontvouwen. Elke aflevering eindigt met een emotionele hereniging die de ware betekenis van menselijkheid en heldendom laat zien.

Bekijk alle drie de afleveringen op 23 augustus, om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW
PANDA SCHOOL

Reuzenpanda’s zijn misschien wel de meest geliefde beren ter wereld. In een speciaal natuurbeschermingscentrum in de Chinese provincie Sichuan leren jonge panda’s belangrijke vaardigheden zoals klimmen, balanceren en het eten van bamboe. Net als kinderen ontwikkelen ze zich allemaal in hun eigen tempo. Volg hun reis vol schattige blunders, uitdagingen en bijzondere momenten terwijl ze zich voorbereiden op een zelfstandig leven in het wild.

Vanaf 5 augustus de eerste aflevering en woensdag 12 augustus de tweede aflevering,  om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN
PLANES THAT CHANGED HISTORY S2

Ontdek 125 jaar luchtvaartgeschiedenis en zie hoe iconische vliegtuigen onze wereld voorgoed hebben veranderd. Van de Concorde en de Boeing 747 tot de Supermarine Spitfire: deze serie onthult de innovatieve techniek achter hun succes. Met interviews met historici, piloten en luchtvaartexperts, zeldzaam archiefmateriaal en gedetailleerde 3D-modellen komen hun bijzondere verhalen tot leven. 

Vanaf 13 augustus, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN
MYSTERIOUS ISLAND S2

Verken verlaten ruïnes, ontdek vreemde diersoorten en ontrafel duistere geschiedenissen in 'Mysterious Islands'. Over de hele wereld vormen eilanden unieke, geïsoleerde werelden met hun eigen geheimen. Van mysterieuze begraafplaatsen tot afgelegen buitenposten: een team van experts onderzoekt een reeks intrigerende mysteries en onthult de verborgen verhalen achter deze bijzondere eilanden. .

Vanaf 30 augustus, elke zondag om 21.00 uur op National Geographic.

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Michael: Songs from the Motion Picture
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K3 - K3 Originals - De Reünie Live (2 CD)
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Marco Schuitmaker - Het Is Me Gelukt (CD)
CD
Persbericht National Geographic
https://www.natgeotv.com/nl
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Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.

'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.

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