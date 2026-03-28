Dit alles zie je in april bij RTL
In april te zien bij RTL: 'The Masked Singer Koningsdagspecial', 'Married At First Sight', 'Daar Gaan Ze Weer' en meer. Deze RTL-programma's mag je niet missen in april!
Highlights RTL 4
'The Masked Singer Koningsdagspecial'
Op maandag 27 april om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.
In de feestelijke Koningsdagspecial van 'The Masked Singer' gaan 5 bekende Nederlanders onder leiding van presentator Ruben Nicolai, zingend de strijd met elkaar aan in de meest bijzondere kostuums die volledig passen bij de gelegenheid. De twee panels, bestaande uit Gerard Joling & Carlo Boszhard en Monica Geuze & Buddy Vedder, proberen de identiteit van de spraakmakende karakters te achterhalen. Alle gemaskerde sterren worden onthuld, maar slechts één van hen kroont zich tot de winnaar van deze special.
Terug bij RTL 4
'Beste Kijkers'
Vanaf zaterdag 4 april om 21.30 uur bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.
In het twaalfde seizoen van de panelshow ‘Beste Kijkers’ blikken we -onder leiding van presentator Ruben Nicolai- terug op de afgelopen mediaweek. Aan de hand van de meest opvallende, grappige en bijzondere fragmenten strijden twee teams om de titel Beste Kijkers. Panelleden zijn o.a.: Tijl Beckand, Jeroen van Koningsbrugge, Daphne Bunskoek en Luuk Ikink.
'Married At First Sight'
Vanaf dinsdag 7 april, elke dinsdag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4, met een week vooruit te streamen bij Videoland.
Het is tijd voor het elfde seizoen van het populaire realityprogramma ‘Married At First Sight’! Veertien singles, die elkaar nog nooit hebben ontmoet, worden door een team van experts aan elkaar gekoppeld. Zij zien elkaar voor het eerst op hun eigen bruiloft. Onder leiding van presentator Carlo Boszhard wagen de deelnemers de sprong in het diepe en gaan zij deze romantische uitdaging aan. Geven zij vol vertrouwen hun jawoord aan een onbekende?
Highlights RTL 5
'Daar Gaan Ze Weer'
Vanaf donderdag 23 april om 20.30 uur bij RTL 5 en wekelijks vooruit te streamen bij Videoland.
In alweer het derde seizoen van de reality-serie ‘Daar Gaan Ze Weer’ volgen we spraakmakende gezichten uit bekende tv-programma’s tijdens hun nieuwe avonturen in het buitenland. Gedreven door hun dromen en ambities maken de avonturiers opnieuw de sprong in het diepe óf breiden zij hun buitenlandse droom verder uit. Er ontstaat een intiem inkijkje in de dagelijkse realiteit en onderlinge dynamiek. Te zien is hoe ze hard werken, investeren, bouwen en alles op alles zetten voor hopelijk een mooi eindresultaat.
Terug bij RTL 5
'Kees Van Der Spek Ontmaskert'
Vanaf maandag 20 april om 20.30 uur bij RTL 5 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.
Kees van der Spek is terug met een nieuwe reeks spannende en onthullende reportages, waarin hij samen met slachtoffers de wereld over reist om hun kwelgeesten op te sporen. Zo volgt Kees het aangrijpende verhaal van Denise, die ontdekt dat een internetoplichter haar moeder tot wanhoop dreef. Ook komen andere schrijnende en mysterieuze zaken voorbij, variërend van liefdesbedrog tot verdachte overlijdens en geraffineerde oplichting.De speurtochten brengen Kees en zijn zoon Joep dit seizoen onder meer naar Turkije, de Filipijnen, Zuid-Afrika en Benin.
Films RTL 7
RTL 7 staat in april in het teken van actie. Van zaterdag 4 tot en met vrijdag 10 april zijn films te zien met Jason Statham, waaronder ‘Crank’ (zaterdag 4 april) en ‘Cash Truck’ (maandag 6 april). Van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 april volgt de themaweek Neeson vs. Van Damme. In het eerste avondslot zijn films te zien met Liam Neeson, waaronder de tv-première van ‘Memory’ (maandag 23 april) en de ‘Taken’-trilogie (dinsdag 21 tot en met donderdag 23 april). In het tweede avondslot staan films met Jean-Claude Van Damme centraal.
Films RTL 8
RTL 8 zendt in april komedies uit op de woensdagavond. Zo is op woensdag 1 april ‘The Other Woman’ te zien en op woensdag 8 april ‘Four Weddings and a Funeral’. Op de woensdagen 15, 22 en 29 april worden de drie ‘Soof’-films uitgezonden, met Lies Visschedijk in de hoofdrol.
Kijktip van de dag
Jan merkt dat Roos ineens anders is: vrolijk, lief voor haar broer en opvallend zelfverzekerd. JP en Julie maken zich ook zorgen, en Jan raakt steeds meer in de war. Wat zit er echt achter haar plotselinge verandering, en hoe moet hij omgaan met alles wat hij ontdekt?
'Boomer', om 20.50 uur op VRT 1.