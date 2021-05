Dinsdag in 'Waarde van de Aarde': de beerput van olie

In KRO-NCRV's 'Waarde van de Aarde' onderzoekt Twan Huys wat er schuilgaat achter de handel in grondstoffen. Wie verdienen er aan goud, olie, steenkool, gas, kobalt en kritieke metalen? Wat zijn de belangen? En wie betaalt de prijs? Hoe kan het dat de landen met de rijkste voorraad grondstoffen de armste bevolking ter wereld hebben?

Voor de serie interviewt Twan handelaren, corruptie-onderzoekers, klokkenluiders, hoofdrolspelers zoals de president van de Nederlandse bank en Eurocommissaris Frans Timmermans. 'Waarde van de Aarde' werkt met een netwerk van lokale correspondenten. Zij gaan naar de mensen waar het uiteindelijk om gaat: de illegale goudzoekers in het binnenland van Suriname, de kinderen die de kobaltmijnen van Congo worden ingestuurd, een olieboer uit Texas.

In de vierde aflevering, De beerput van olie, onderzoekt Twan de wereld van olie en met name de handel en wandel van de Brits-Nederlandse Shell. Het afgelopen jaar was geen gelukkige periode voor de energiereus. Shell werd door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor de enorme olievervuiling in de Nigerdelta. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek in een megafraudezaak bij de verkrijging van een olieveld voor de kust van Nigeria. Een Nederlandse advocate heeft aangifte tegen Shell gedaan vanwege het betalen van smeergeld van bijna een miljard dollar. Hoe zit het met de soms innige contacten tussen Shell en de Nederlandse politiek?

Tijdens de zoektocht stuiten de makers op het verhaal van de Nigeriaans/Britse klokkenluidster Fidelia Onoghaife. Ze komt zelf uit de sterk vervuilde Nigerdelta en stelde als werknemer van de Nederlandse ambassade de voorkennis die Shell via de ambassadeur in Nigeria zou hebben verkregen aan de kaak. Als gevolg daarvan is ze haar baan op de ambassade kwijtgeraakt. Waarom is Onoghaife door het ministerie van Buitenlandse zaken aan de kant gezet?

