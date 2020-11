Dinsdag in 'Volle Zalen': Hans Kesting

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2020

Hans Kesting (59) had de primeur: na de versoepeling van de corona-maatregelen beleefde hij als eerste acteur een première met de solovoorstelling 'Wie heeft mijn vader vermoord?'.

Weliswaar voor slechts dertig bezoekers, maar 'dolgelukkig' weer te kunnen spelen, al was het een ‘vervreemdende ervaring’. Kesting bezoekt samen met presentator Maas de toneelschool in Maastricht waar hij zijn opleiding genoot en de wijk in Rotterdam waar hij een deel van zijn jeugd doorbracht.

Geëmotioneerd vertelt hij over de band met zijn ouders en over zijn homoseksualiteit die hij lang verborgen hield. Hans Kesting is een van onze grootste acteurs die ook internationaal successen boekte aan de hand van de regisseur Ivo van Hove. Hoe is zijn band met Van Hove en wat merkt hij- binnenkort wordt hij zestig- van het klimmen der jaren?

'Volle Zalen', dinsdag 3 november om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.