Dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Mocht de bestuurder van een Toyota Yaris die gisteravond in Den Haag een 6-jarig kind schepte nog niet gevonden zijn, dan besteedt 'Opsporing Verzocht' vanavond aandacht aan de zoektocht naar deze doorrijder.

In de live-uitzending die rond 20.30 uur begint op NPO 1, zal de laatste stand van zaken rond het onderzoek worden gegeven. Het kind werd gisteravond op de Loosduinseweg aangereden door een automobilist die veel te hard en door rood reed.

Beelden van daders brandstichting Arnhem

Op 15 april woedde er een enorme brand bij een meubelzaak aan de Boulevard Heuvelink in Arnhem. Op bewakingsbeelden is te zien dat hierbij twee mannen betrokken waren.

De door hen gestichte brand was zo hevig dat het vuur snel om zich heen sloeg. Tientallen mensen moesten die nacht halsoverkop hun huis uit. Een aantal bewoners van de appartementen boven de winkel kon alleen dankzij een hoogwerker gered worden. De politie heeft informatie over de daders en de auto waarin ze die nacht reden.

Onbekende dode man

Bij het Belgische Riemst, vlak over de Nederlandse grens, is 18 september in het Albertkanaal een dode man gevonden. Zijn identiteit is nog altijd niet duidelijk. Mogelijk weten Nederlandse kijkers wie de onbekende man is. Er is een tekening gemaakt van hoe de zestiger er bij leven vermoedelijk uit zag.

Politie zoekt info over drugslabs en kopstukken criminele netwerk

Wat moet je doen als iemand je benadert om je schuur te huren? Hoe herken je een drugslab in een woonwijk? Wat willen politie en OM doen als ze de kopstukken achter illegale drugslabs kunnen aanhouden? In 'Opsporing Verzocht' wordt vanavond uitgebreid stilgestaan bij de tientallen drugslabs die de afgelopen jaren in met name Oost-Brabant zijn opgerold.

Overvaller wenst slachtoffers nog ‘Fijne avond verder!’

In het landelijke opsporingsprogramma van AVROTROS verder nog aandacht voor een bizarre overval in Hoogvliet, bij Rotterdam. Een boomlange overvaller liep daar met een shotgun een supermarkt aan de Akkerwinde binnen, schoot meteen in het plafond en begon daarna medewerkers te bedreigen. Toen een jonge kassamedewerkster - een tiener nog - hem geld had gegeven wenste de man de aanwezigen nog een fijne avond. Er moeten mensen zijn die na het zien van de beelden vermoeden wie deze dader is.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 4 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.