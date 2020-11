Dinsdag in 'Opsporing Verzocht': politie Alkmaar zoekt aanrander

Foto: © AVROTROS 2020

Dinsdag wordt in 'Opsporing Verzocht' aandacht besteed aan een reeks aanrandingen die sinds begin september zijn gepleegd in Alkmaar.

Er zijn al 20 meldingen binnen van vrouwen die zijn lastiggevallen in Rekerhout en rond het Achtergeest Pad. Ondanks media-aandacht voor deze aanrandingen sloeg de dader afgelopen donderdagavond opnieuw toe.

Groep tieners dreigt met vuurwapen en messen in Leiden

De politie in Leiden is op zoek naar een groepje van drie tieners die vier leeftijdsgenoten hebben beroofd in het Roomburgerpark. Op dinsdag 29 september had een groep van vier vrienden in het park afgesproken. Zij zijn van persoonlijke spullen beroofd door drie andere jongeren. Deze daders laadden daarbij een vuurwapen door, en dreigden met messen. In de uitzending sporen naar deze groep.

Drugsvangsten haven Vlissingen zijn topje van de ijsberg

Niet alleen de haven van Rotterdam wordt door drugscriminelen gebruikt om bv. cocaïne ons land in te krijgen, ook via de haven van Vlissingen wordt gesmokkeld. Om te kijken hoe criminelen in die haven opereren startten het OM en de politie Operatie Portunus. In het diepste geheim werd onderzocht of en hoe havenmedewerkers criminelen faciliteren. In de uitzending voor het eerst bewakingsbeelden die bij die operatie werden vastgelegd. Daarop is te zien hoe havenpersoneel partijen drugs het terrein afkrijgen. Met de uitzending hoopt de politie in contact te komen met tipgevers die meer weten over corrupt havenpersoneel, en waar al het criminele vermogen van de al aangehouden verdachten is gebleven.

Overvallers lieten zich insluiten op toilet

De politie in Maassluis doet al langere tijd onderzoek naar een overval op de Lidl aan het Westeinde begin januari dit jaar. Die overval liep uit op een gijzeling, waarbij meerdere personeelsleden na sluitingstijd werden gekneveld en met vuurwapens werden bedreigd.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de drie mannen de medewerkers ongestoord konden overmeesteren: ze hadden zich met zijn drieën laten insluiten op het klantentoilet. De recherche ziet opvallende parallellen tussen deze overval, en twee overvallen op Lidl-supermarkten in 2018. Mogelijk gaat het om dezelfde dadergroep.

Succes vorige uitzending: inmiddels drie verdachten vast voor verkeersruzie Nuth

In de vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' werd een oproep gedaan rond een zware mishandeling op de N300 bij Nuth. Een 40-jarige man die verhaal ging halen bij drie mannen die zijn auto zouden hebben afgesneden, raakte daarbij ernstig gewond. In een interview vanaf de IC legde het slachtoffer uit dat hij vanaf zijn ellebogen niets meer voelt. Tijdens de uitzending zat al een verdachte vast. Inmiddels lijken ook de twee anderen die bij hem in de auto zaten aangehouden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 17 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.