Dinsdag in 'Het Uur van de Wolf': 'Made in Holland - De grote gift'

Het echtpaar De Mol van Otterloo bezit de belangrijkste en grootste privéverzameling 17de-eeuwse Hollandse en Vlaamse meesters ter wereld. Ze verzamelden onder meer Van Ruisdael, Steen, Dou, Cuyp, Potter, Lievens, Hals en ja, ook een Rembrandt.

Aan de muren van hun villa in Massachusetts hangt voor miljoenen aan topstukken. Maar wat doe je vervolgens met zo’n collectie? Samen met het bevriende echtpaar Weatherbie, die ook een bijzondere kunstverzameling hebben opgebouwd, besluiten ze dat hun collecties ook na hun dood bij elkaar moeten blijven. Het resultaat is een kunstgift die zijn weerga niet kent. Regisseur Oeke Hoogendijk ('Het Nieuwe Rijksmuseum', 'Mijn Rembrandt') geeft een spannende kijk achter de schermen bij particuliere verzamelaars in de internationale kunstwereld.

‘Bij een goede kunstdeal is iedereen ongelukkig,’ zegt kunsthandelaar Otto Naumann. ‘De kopers omdat ze te veel betalen en de handelaren omdat die het te goedkoop verkopen, that’s the best deal’. Spanning en ongemak worden, dicht op de huid gefilmd, voelbaar als de Van Otterloo’s onderhandelen over een schilderij van Caspar Netscher bij de befaamde kunsthandelaar Johnny Van Haeften: ‘Dit gaat helemaal niet goed,’ zegt Eijk van Otterloo zachtjes wanneer ze met lege handen terug naar huis dreigen te gaan.

Beide echtparen verzamelen vanuit een onbegrensde liefde voor de Hollandse meesters. ‘Ze zijn er altijd voor je als je thuiskomt van een zware dag op kantoor,’ zegt Susan Weatherbie. Vanwege deze liefde besluiten de twee echtparen uiteindelijk hun collecties aan het Museum of Fine Arts in Boston te schenken. Met pijn in het hart nemen ze afscheid. Rose-Marie De Mol van Otterloo: ‘De collectie moet bij elkaar blijven, het is ons levenswerk.’

De documentaire 'Made in Holland' onderzoekt de wereld van het mecenaat; kopen en verkopen, en uiteindelijk liefde en fascinatie voor de 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst.

Regisseur: Oeke Hoogendijk

Producent: Discours Film

