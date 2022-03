Dinsdag in 'De Rijdende Rechter': kort door de bocht

Keuringsdienst van Waarde op tv

Het is een waarheid als een koe: onze oer-Hollandse kazen zijn zo geel als een kanarie. Maar waarom eigenlijk? Melk is toch wit?

Het is een waarheid als een koe: onze oer-Hollandse kazen zijn zo geel als een kanarie. Maar waarom eigenlijk? Melk is toch wit?

Terwijl niemand het in zijn keukenkastje heeft staan, blijkt de voedselindustrie verslaafd te zijn aan gemodificeerd zetmeel. Maar wat is het en waarom zit het overal in?