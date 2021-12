Deze week in 'Dit Is Mijn Keus': wanneer je als sekswerker van je hobby je beroep maakt

Maandag 13 december staan in 'Dit Is Mijn Keus' vrouwen en mannen centraal die tegen betaling hun lichaam aanbieden voor seks. Voor 18-jarige Denise kan het niet gek genoeg, ze opende een succesvol OnlyFans account; de 25-jarige Anouk heeft inmiddels spijt van haar carrière als pornoactrice en sekswerker.

Volgens gigolo Joost zorgen social media voor het verschuiven van grenzen bij jongeren, waarbij het in sommige gevallen te ver gaat.

Anouk (25) over haar verleden als sekswerker en pornoactrice: 'Ik lig er iedere nacht wakker van, van de keuzes die ik heb gemaakt [...] met een jaar of 24 of 25 denk ik dat je daar beter over kunt nadenken, dan wanneer je 18 bent.' Kijk hier het hele fragment van aflevering 4 van 'Dit Is Mijn Keus'.

Wekelijks ontvangt Eddy Zoëy spraakmakende gasten die open en eerlijk vertellen over levensbepalende keuzes. Wat gaat er echt schuil achter onherkenbare lichaamsverbouwingen? Wat speelt er echt in het leven van een sekswerker? Hoe is het nu echt om met een fetisj door het leven te gaan? Ofwel, wat is het échte verhaal achter deze keuzes.

In 'Dit Is Mijn Keus' vertellen gasten de achtergrond van hun keuzes voordat het publiek hun ongezouten mening erover deelt en nieuwsgierige vragen stelt. In een tijd waar online vaak anoniem en ongevraagd meningen worden verkondigd, geeft Eddy Zoëy deze meningen een gezicht.

'Dit Is Mijn Keus' wordt geproduceerd door Skyhigh TV en is wekelijks op maandag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.