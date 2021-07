Deze week in 'Alleen op een Eiland' bij MAX: Harry Sacksioni

Schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn verblijft zes weken op een Waddeneiland, waar hij zijn 80-jarige bestaan overpeinst. Terwijl Dorrestijn geniet van de natuur, vreest hij voor het alleen zijn.

En als het hem echt te veel wordt, nodigt hij een gast uit. In de tweede aflevering is Harry Sacksioni te gast.

Hans Dorrestijn is op de Boschplaat op Terschelling neergestreken. Een walhalla voor vogelliefhebbers. Zijn vogelhutje op het duin is spartaans maar knus. Kortom, de 80-jarige somberman vermaakt zich wel. Toch is hij maar wat blij als zijn oude vriend Harry Sacksioni hem komt opzoeken. Samen met de gitarist struint hij over het strand. En als de vrienden dan ook nog samen muziek maken en elkaars werk doornemen, is Hans bijna gelukkig.

'Alleen op een Eiland: Harry Sacksioni', dinsdag 20 juli rond 22.10 uur bij Omroep MAX op NPO 2.