Deze vrijdag is de finale van 'Holland's Got Talent'

Aanstaande vrijdag is de grote finale van 'Holland's Got Talent', wie van de tien finalisten wint de hoofdprijs van maar liefst 50.000 euro?

Acht vrijdagavonden lang zagen we de meest uiteenlopende talenten langskomen in dé talentenshow waar iedereen met een talent kan schitteren op het allergrootste open podium van Nederland. Na zes voorrondes en twee halve finales zijn we aangekomen bij de grote en spannende finale. De tien finalisten gaan de strijd met elkaar aan om de geweldige hoofdprijs binnen te slepen. Wie weet de jury én het publiek te overtuigen en wordt tot winnaar gekroond van het 12e seizoen van 'Holland's Got Talent'.

De finalisten trekken voor de finale alles uit de kast. Wie de meeste stemmen van de jury en het publiek weet te krijgen, mag zichzelf de winnaar van ‘Holland’s Got Talent’ noemen. Wie deze felbegeerde hoofdprijs én titel mee naar huis neemt, is aanstaande vrijdag 28 oktober om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Dit seizoen bestaat de jury van ‘Holland’s Got Talent’ uit Chantal Janzen, Dan Karaty, Edson de Graça en Marc-Marie Huijbregts en wordt het programma gepresenteerd door Jamai Loman en Buddy Vedder.

‘Holland’s Got Talent’ wordt geproduceerd door Blue Circle en de finale is aanstaande vrijdag 28 oktober om 20.00 uur te zien bij RTL 4.