Deze onderwerpen behandelt 'Radar' op maandag

Uit onderzoek van het testpanel blijkt dat bepaalde installatiebedrijven afspraken in hun onderhoudscontract niet nakomen terwijl klanten daar wel voor betalen. De kosten kunnen oplopen tot wel 300 euro per jaar.

Verder: Een rondvraag leert dat er meerdere klachten zijn over verzekeraar Dierenverzekering.nl. Fons gaat op zoek naar de eigenaar van Dierenverzekering.nl.

Voor traditioneel beleggen gelden strenge reclameregels, voor crypto niet. Momenteel bestaat er geen wettelijke verplichting om te waarschuwen voor de risico’s van beleggen in crypto’s. In 2024 komt er strengere Europese wetgeving waardoor cryptobedrijven aan dezelfde eisen moeten voldoen als de traditionele financiële wereld. Gaat Nederland ook eerder ingrijpen of wacht ze de Europese wetgeving af?

'Radar', maandag 11 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.