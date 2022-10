Deze gasten komen zaterdag naar 'Matthijs Gaat Door'

Claudia de Breij maakte het boek 'Vasistas', een verzameling van liedjes en gedichten die ze de afgelopen jaren schreef. En van die liedjes, dat ook in haar komende Oudejaarsconference zit, zal zij voor het eerst live zingen.

Tom Dumoulin, één van onze best wielrenners ooit, praat over zijn carrière en zijn liefde voor muziek. Boaz, een van de grote talenten van de Popronde 2022, zingt een nummer van zijn debuutalbum. Jazz-zangeres en musicalactrice Gerrie van der Klei is Forever Young. En ze gaat ook zingen met de Sven Hammond Big Band. In de rubriek 'Bandje in de Wolken' zingt Krezip een nummer van John Lennon, een van de helden uit Henny Vrientens All Star-wolken-band.

'Matthijs Gaat Door', zaterdag 15 oktober om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.