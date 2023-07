Deze culinaire verrassingen krijg je in augutus op je bord bij 24Kitchen

In het nieuwe zomerprogramma van Meesterkok en Meester patissier Rudolph van Veen neemt hij je mee op een ontdekkingsreis door eigen land.

Rudolph reist dit voorjaar langs twaalf provincies en laat zich inspireren door bekende en minder bekende chefs, patissiers, kwekers en andere experts op het gebied van eten. Deze gepassioneerde culinaire specialisten laten Rudolph zien, proeven en ervaren wat hun provincie te bieden heeft.

'Rudolph's Tour door Nederland' is een combinatie van een culinair reis- en kookprogramma. Iedere aflevering begint met een bezoek aan een locatie in één van de twaalf provincies en eindigt in zijn welbekende 'Bakery' waarin Rudolph zijn ervaring van het bezoek verwerkt tot een recept voor in onze eigen keukens. In 25 afleveringen reist Rudolph vanuit Limburg door het hele land om uiteindelijk te eindigen in onze hoofdstad, Amsterdam.

'Rudolph's Tour door Nederland'

Vanaf 21 augustus, elke werkdag om 18.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW

REMARKABLE PLACES TO EAT

Fred Sirieix weet wat lekker eten is. Hij heeft gewerkt als maître d'hotel voor verschillende restaurants met een Michelin-ster en werkte bij enkele van de meest toonaangevende restaurants in Londen. In 'Remarkable Places to Eat' krijgt Sirieix gezelschap van tv-koks, voedselexperts, restauranthouders en voedselcritici. Zij nemen hem mee naar een dorp of stad in Europa waar hun favoriete eetgelegenheid is gevestigd. Dit kan een hut langs de weg zijn, een eenvoudige delicatessenzaak of een beroemd etablissement dat wordt gerund door een vooraanstaande chef-kok. De gast van Fred zal de geheimen van de locatie ontcijferen, uitleggen waarom het hun stem krijgt, en hun deskundige inzichten en observaties delen. Daarna trekken ze samen de stad in om andere lokale foodie-favorieten te proeven.

Vanaf 14 augustus, elke maandag om 19.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW

GORDON RAMSAY'S FUTURE FOOD STARS

In deze gloednieuwe wedstrijdserie is Gordon Ramsay, 's werelds beroemdste chef-kok, op jacht naar de meest opwindende en innovatieve ondernemers in de voedselindustrie. In een tijdperk van abonnementsboxen, food-apps en hightech bezorgdiensten bevindt Groot-Brittannië zich midden in een voedselrevolutie. Gordon is altijd toonaangevend geweest in de voedingsindustrie en daarom steunt Gordon de winnaar door middel van een investering om hun idee naar een hoger niveau te tillen. Maar om Gordons steun te winnen is meer nodig dan alleen een geweldig idee; ze moeten bewijzen dat ze over de

basisingrediënten beschikken die nodig zijn om te slagen: gedrevenheid, toewijding, passie en talent.

Vanaf 9 augustus, elke woensdag om 19.00 uur te zien op 24Kitchen.