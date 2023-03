Details 'Rolex-ontvoering' in 'Opsporing Verzocht'

De politie maakt vandaag meer details bekend van de ontvoering van een 28-jarige Rotterdammer op 19 oktober vorig jaar. Het slachtoffer werd op de Sommelsdijkstraat die avond bedreigd met een wapen en daarna in een wit busje gesleurd.

De voormalige kickbokser werd daarna langdurig mishandeld door twee mannen, die onder meer bewust leken te slaan op een litteken op zijn hoofd, dat hij had overgehouden aan een operatie na een hersenbloeding. Toen de minstens drie daders ontdekten dat de man zijn dure horloge niet om had, reden ze naar zijn huis waar zijn moeder en zus werden bedreigd en vastgebonden. Uiteindelijk maakten de daders één Rolex buit. Op bewakingsbeelden van die nacht blijkt een bijzonder detail te zien: de daders reden rond met een gestolen busje met een opvallende surfplank op het dak.

Casino Oudenbosch: twee overvallen en een overval-poging binnen drie maanden

Vanavond worden in het landelijke opsporingsprogramma ook camerabeelden uit het Players Casino in Oudenbosch getoond. Daar pleegden 26 april twee mannen een overval, waarbij ook vier klanten met onder andere een mes werden bedreigd. Op 7 juli wilden twee mannen opnieuw het casino te overvallen, maar dat mislukte. Een week later waren vermoedelijk dezelfde twee overvallers weer terug. In de nacht van 14 op 15 juli bedreigden ze twee medewerkers met een mes en pistool. De incidenten zorgen voor veel onrust bij casino-medewerkers en klanten.

Tattoo-artist gevonden onder verdachte omstandigheden

Op dinsdag 7 maart rukten hulpdiensten uit na een melding over een zwaargewonde man in een appartement aan de Egholm in Hoofddorp. Het slachtoffer overleed desondanks niet veel later. Vanavond geeft een woordvoerder van de politie meer informatie over het slachtoffer, een 48-jarige tattoo-artist uit Hoofddorp zelf.

Verder in de uitzending onder andere beelden rond cashtrapping, twee vrouwen die vermoedelijk rondreizen met een wisseltruc en een inbraak bij een tankstation in Harderwijk waar de daders een onaangename verrassing wachtte.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 21 maart om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.