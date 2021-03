Derde seizoen van populaire jeugdserie 'H3L' vanaf maandag bij Videoland

Vanaf maandag 29 maart start het nieuwe seizoen van 'H3L' bij Videoland. Het derde seizoen van de populaire jeugdserie gaat nét even iets verder dan andere jeugdseries: het is rauw en recht voor je raap.

'H3L' gaat over de meest helse derdejaars klas: de grootste nachtmerrie van iedere docent. Dit seizoen heeft de serie een tijdsprong gemaakt en zitten Ollie, Roos, Tess, Thomas en Faiz inmiddels in hun laatste jaar van de HAVO, maar ondertussen is er een nieuwe rebelse H3L klas opgestaan die nog harder tegen alle regels van de school aan schopt. In deze klas zitten de drie nieuwe hoofdrolspelers: Quinty (Kymora Sade), Christina (Mathil Weich) en Dylan (Jean 'Shinshan' Salazar Tavera)

Kymora Sade (16 jaar, Amsterdam) speelt Quinty.

Multitalent Kymora kan alles: ze deed in 2016 mee aan het Junior Songfestival, presenteert video's op Youtube voor onder anderen Tina en YoursToday en ze speelde in musicals zoals 'Brief voor de Koning' en 'Amandla! Mandela'. Quinty is de nieuwe vertelster van 'H3L', elke aflevering zien we de wereld door haar ogen. Quinty is een energieke flapuit, die grotendeels opgroeit bij haar moeder. Nu haar moeder naar het buitenland verhuist, besluit Quinty bij haar vader te gaan wonen. Haar vader heeft een relatie met de moeder van oud H3L-er Ollie. Wat Quinty dus zijn stiefzusje maakt. Op haar nieuwe school maakt zij al snel kennis met de schuchtere Christina en rebelse Dylan.

Mathil Weich (16 jaar, Haarlem) speelt Christina.

Ze is pas zestien jaar, maar toch geeft de creatieve Mathil al theaterlessen aan kinderen bij de lokale theaterschool. In de serie is het leven van personage Christina overzichtelijk. Haar ouders zijn protestants, lief en betrokken. Maar Christina gaat 'puberen' en krijgt interesse in jongens, uitgaan, zoenen en seks. Christina wil veranderen. Van de doorsnee, wat onzichtbare girl next door, stort ze zich met toenemende overgave in het leven dat zich rondom Quinty, Dylan en de rest afspeelt.

Jean 'Shinshan' Salazar Tavera (19 jaar, Malden) speelt Dylan.

Misschien ken je hem als de vrolijke danser 'Shinshan' die in 2019 'Holland's Got Talent' won of als bully Benji in de online ZAPP serie 'Flexe Gasten'. Jean's personage Dylan in 'H3L' is een charmante, maar soms prikkelbare jongen die gelooft dat je je eigen succes moet maken en dat je je door niemand op je kop moet laten zitten. Eén van Dylans grootste kwaliteiten is dat hij bij iedereen het bloed onder de nagels vandaan haalt met zijn constante provocaties.

Over 'H3L'

In het derde seizoen van 'H3L' volgen we de nieuwe hoofdrolspelers - Quinty, Christina en Dylan – op het Keizer Vijzels College, een middelbare school ergens in een stad in Nederland. Er worden dit seizoen spraakmakende thema’s aangekaart zoals racisme, heftig pestgedrag wat veel te ver gaat en een seksfilmpje wat levens kapot lijkt te maken. Maar al is de klas van ‘H3L’ nieuw; ook dit seizoen kun je nog genieten van Tess (Romy van de Put​), Thomas ​ (Levy Jansen), Faiz (Hamza Othman), Ollie (Davey Driessen) en Roos (Serah Doku​). De originele vijf, die hun kindertijd allang ontgroeid zijn, maar echt volwassen zijn ze ook nog niet. Dat hun paden over hoge pieken, maar ook door diepe dalen gaan, is wel zeker – en dit jaar kruisen ze ook nog eens de paden van de nieuwelingen Quinty, Dylan en Christina. Verdere rollen zijn voor Daan Kruysifix (speelt Tygo en is bekend van o.a. 'Brugklas' en 'Regels van Floor') en rapper Glen Faria (speelt de vader van de opstandige Quinty). Glen schreef het nummer 'Duurt te lang', gecoverd door Davina en was te zien in programma's als 'Beste Zangers ', 'The Big Escape' en hij zat in de rapformatie Flinke Namen.

'H3L' wordt geproduceerd door Tuvalu Media. Kijk vanaf maandag 29 maart iedere schooldag een nieuwe aflevering van 'H3L', exclusief bij Videoland.