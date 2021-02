Derde seizoen van 'Crikey! It's The Irwins' op discovery+

Ook de Australia Zoo van de familie Irwin heeft veel te lijden gehad onder de cornonapandemie. Maandenlang moesten ze hun deuren gesloten houden, terwijl de zorg voor alle dieren wel doorging.

Maar liefst 70.000 dollar per week was het bedrijf van Terri Irwin en haar twee kinderen Bindi en Robert kwijt aan het voeden van de 1200 dieren die in de enorme dierentuin leven en worden opgevangen. Het bezorgde de weduwe van de vermaarde Steve Irwin letterlijk vele slapeloze nachten.

Maar er is inmiddels goed nieuws nu ze te horen hebben gekregen weer open te mogen. Binnen een week al. En dus is het meteen alle hens aan dek om de dierentuin in gereedheid te brengen en vooral ook coronaproof te maken. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat, is te zien in het nieuwe seizoen van Crikey! It’s the Irwins. Het begint al meteen hectisch als ze een troep corella’s binnenkrijgen die ernstig ziek zijn – de vogels blijken vergiftigd.

Ondertussen zit de arm van Robert nog in de mitella na een onnozel fietsongeluk. Kunnen ze dierentuin op tijd klaar hebben voor de grote heropening tijdens nota bene hun 50-jarige jubileum?

'Crikey! It's The Irwins', vanaf maandag 1 maart op discovery+.