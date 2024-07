Derde reeks 'Olympische Dromen' met Wilfried de Jong

In een bed ligt een Olympische deelnemer in gedachten verzonken. Is ze nog wakker? Waar denkt hij aan? Na eerdere reeksen naar aanleiding van de Zomerspelen in Tokio (2021) en de Winterspelen in Beijing (2022), portretteert Wilfried de Jong wederom tien topsporters die dromen van Olympische roem.