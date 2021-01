Derde afvaller 'Heel Holland Bakt' te gast bij André van Duin in 'Doorbakken'

Foto: Omroep MAX - © Roland J. Reinders 2020

In een gloednieuw seizoen van 'Doorbakken' bespreekt presentator André van Duin wekelijks de 'Heel Holland Bakt'-aflevering van afgelopen zondag.

Elke week is de afgevallen thuisbakker uit de tent van de voorgaande aflevering te gast en vijf verschillende thuisbakkers uit het hele land staan wekelijks te springen om hun bakkunsten aan André te laten proeven.

In dit seizoen van 'Doorbakken' wordt vanuit een knusse studio-bakkerij op humoristische wijze teruggekeken op de spannendste en mooiste gebeurtenissen uit de 'HHB'-tent. Janny van der Heijden neemt André wekelijks mee op pad voor een educatief uitje, met als thema een baksel of voorwerp uit de tent. De thuisbakker die in de voorgaande aflevering is afgevallen, kan elke week rekenen op een mini-masterclass van Robèrt van Beckhoven. Hierin gaan zij samen bakken en bespreken wat minder goed ging in 'Heel Holland Bakt'. Daarnaast wordt de kijker getrakteerd op unieke, niet eerder vertoonde, beelden, uit 'Heel Holland Bakt'.

Aflevering 3 - woensdag 13 januari om 21.30 uur op NPO 1

Vijf enthousiaste thuisbakkers staan ook deze week weer te springen om hun favoriete baksels aan André te laten proeven. Janny neemt André mee op een educatief uitje. Deze keer heeft dat alles te maken met het bakschort van de bakkers in 'Heel Holland Bakt'. In de tent dragen de bakkers allemaal het iconische' HHB'-schort. Het lijkt een gewoon lapje stof, maar er is heel veel over 'het schort' te vertellen. Janny en André gaan daarom op zoek naar Loes in Dokkum. Zij heeft in haar leven ruim 2000 schorten verzameld en mocht deze tentoonstellen in Museum Dokkum. De schorten van Loes vertellen iets over de geschiedenis, zo is de stof van haar lievelingsschort in 1780 door de VOC uit India meegebracht naar Nederland. Janny en André zorgen er natuurlijk voor dat de collectie wordt aangevuld met een felbegeerd schort uit de tent. De 28-jarige fysiotherapeut Chun, de afgevallen bakker uit de derde Heel Holland Bakt-aflevering, is te gast en hij gaat langs bij Robèrt voor een mini-masterclass.

