'Deepfake Therapy' in 3Lab op NPO 3

Onder begeleiding van een gerenommeerd rouwtherapeut voeren nabestaanden via een nieuwe digitale techniek een interactief videogesprek met hun overleden dierbaren.

Ze halen herinneringen op, stellen dringende vragen en gaan de confrontatie met onuitgewerkte zaken aan.

Deepfake Therapy is de eindexamenfilm waarmee Roshan Nejal in 2020 afstudeert aan de Nederlandse Filmacademie. De film kwam tot stand in samenwerking met KRO-NCRV.

'3Lab: Deepfake Therapy', zaterdag 24 oktober om 00.40 uur NPO 3.