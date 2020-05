Debat over Bevrijdingsdag en coronacrisis bij 'Op weg naar Het Lagerhuis'

Foto: BNNVARA - © Natalia van der Zalm 2020

BNNVARA's 'Op weg naar Het Lagerhuis' komt op Bevrijdingsdag met een special waarin de tien beste jonge debaters van Nederland zich uitspreken over vrijheid anno 2020.

Ze gaan in debat over de vraag of het herdenken en vieren van de vrijheid 75 jaar na de bevrijding niet op een andere manier moet. Ook reflecteren de debaters (allen tussen de 16 en 18 jaar) op wat de coronacrisis voor hun vrijheid betekent. Beperkt het de jonge generatie in hun toekomstmogelijkheden of zien zij juist kansen nu de wereld door deze crisis tot stilstand is gekomen en weer opnieuw opgebouwd moet worden?

'Op weg naar Het Lagerhuis' is de grootste debat- en speechwedstrijd van Nederland. De tien debattalenten zijn geselecteerd uit 15 provinciale voorrondes, waaraan in totaal 2500 scholieren hebben meegedaan. Naast de debaters hebben drie jonge speechtalenten na een uitgebreide voorselectie een plek weten te bemachtigen in deze uitzending. Zij geven in een persoonlijke speech hun kijk op wat vrijheid voor hen betekent. De jongste deelnemer is de vijftienjarige Zoë Heeg, VMBO-leerling van het Metzo College in Doetinchem, die zich in een persoonlijke speech uitspreekt tegen racisme. De andere speechtalenten zijn Noah Madretsma (18) uit Apeldoorn en Chiara Stravers (18) uit Blaricum.

De verrichtingen van de debat- en speechtalenten worden beoordeeld door een driekoppige jury: Gerdi Verbeet (voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei), Tim Hofman (programmamaker) en Nadia Moussaid (journalist en presentator). Zij kiezen aan het einde van de avond de beste debater en diegene die de beste speech heeft gehouden. Presentatie is in handen van Renze Klamer. Deze thema-uitzending van Op weg naar Het Lagerhuis wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds.

De debattalenten

De tien geselecteerde debaters die meedoen tijdens de 'Op weg naar Het Lagerhuis Bevrijdingsdagspecial' zijn:

Anniko van Os uit Dongen

Iris Feld uit Voorburg

Ivar Woutersen uit Deventer

Jan Bauer uit Hoogeveen

Yara van Doorn uit Sassenheim

Jomme de Jong uit Zierikzee

Charlie van der Veek uit Lisse

Younes Bosma uit Rotterdam

Merlijn Hooikaas uit Hardinxveld-Giessendam

Anna Jebose uit Badhoevedorp

'Op weg naar Het Lagerhuis Bevrijdingsdagspecial', dinsdag 5 mei om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.