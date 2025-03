De Wijk en Boekestijn bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Deze zondag iets later dan normaal, namelijk om 10.50 uur op NPO 1. 'WNL Op Zondag 'is er met opinie en debat over actuele onderwerpen.

Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag.

Rob de Wijk en Arend-Jan Boekestijn

Zondagmorgen zijn hoogleraar Rob de Wijk en historicus Arend Jan Boekestijn te gast bij Rick Nieman. Over de laatste ontwikkelingen rond het staakt-het-vuren in Oekraine. Wat is het plan van Donald Trump? Welk spel speelt Vladimir Poetin? Waar staat Volodymyr Zelensky? En welke rol speelt NAVO-baas Mark Rutte? Europarlementariër Sander Smit

Deze week kwam de Europese Commissie met het plan om uitgeprocedeerde asielzoekers de EU uit te zetten. Ook zouden asielzoekers nog maar in één land een asielaanvraag mogen doen. Daarover BBB-europarlementariër Sander Smit. Amerikanist Koen Petersen

Het is boekenweek. Amerikanist en VVD-senator Koen Petersen duikt voor 'WNL Op Zondag' in zijn boekenkast en brengt een ode aan Robert Caro, de invloedrijkste Amerikaanse biograaf van de afgelopen eeuw. 'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 16 maart om 10.50 uur op NPO 1.