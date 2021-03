'De Vuilnisman': gerommel in de polder

Het is één van de grootste industriële afvalstromen van Nederland: staalslak. Een verontreinigd, steenachtig materiaal dat ontstaat bij het maken van staal.

Elk jaar zit Tata Steel in IJmuiden met zo’n zevenhonderd miljoen (700.000 ton) van deze rommel in de maag. Maar afval mag het volgens Tata en consorten niet genoemd worden. Zij doen er alles aan om de slak het stempel bijproduct te geven in plaats van restproduct. Die moeten namelijk vaak voldoen aan lastige administratieve regels. Bijproducten mogen zonder al die regels toegepast worden in de bouw. Maar dat gaat geregeld mis.

In deze aflevering komt Teun erachter dat circulaire ambities op papier, in werkelijkheid de boel alleen maar smeriger maken. Hij bezoekt verschillende infrastructurele projecten waar het gebruik van staalslak ernstige hinder veroorzaakt voor mens en milieu. Omwonenden hebben klachten, boeren moeten hun vee op stal houden. En als het na protest bij de ene gemeente is weggehaald, wordt het een paar kilometer verderop bij een andere gemeente gestort. Het gebruik wordt zelfs zo erg aangemoedigd, dat de aannemers die staalslak willen gebruiken geld toe krijgen. Maar is het wel zo handig om van bouwen met afval een verdienmodel te maken?

