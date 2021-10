De verhalen van Tiny en Patricia in 'DNA Onbekend'

Patricia groeit op met een man die zij als vader ziet. Als Patricia 10 is komt ze erachter dat deze man niet haar vader is. Haar moeder wil niet zeggen wie dan wel haar biologische vader is. Inmiddels is Patricia 49 jaar en is de tijd rijp om de waarheid over haar vader te achterhalen.