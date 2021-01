De unieke groene oase van de Utrechtse Heuvelrug in 'Typisch'

Foto: © Evangelische Omroep 2021

Vanaf 1 februari staat het hart van Nederland centraal in een nieuwe 'Typisch'-serie van de EO. De Utrechtse Heuvelrug met plaatsen als Austerlitz, Soesterberg, Doorn en Amerongen is een prachtig decor voor de twaalf afleveringen waarin het wel en wee van markante streekbewoners gevolgd wordt.

In het hart van het land ligt de Utrechtse Heuvelrug, een groene oase van rust en ruimte, die zich uitstrekt van Rhenen tot aan Huizen. Onze voorvaderen wisten reeds dat dit heuvelachtige gebied tot het prachtigste van het land behoorde. Al aan het eind van de zeventiende eeuw lieten rijke kooplieden, gegoede burgers en pronkzuchtige adellieden er buitenhuizen en kastelen bouwen en landgoederen aanleggen om in de zomer de stad te ontvluchten en te ontspannen. Sindsdien siert een lint van landgoederen het golvende, bosrijke, groene hart van Nederland. Dorpen als Austerlitz – met haar pyramide uit de tijd van Napoleon –, Doorn – met een keizerlijk toevluchtsoord – en Amerongen – met een kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn – spreken al eeuwen tot de verbeelding. En nog altijd heeft de Utrechtse Heuvelrug iets statigs en deftigs. Veel dorpen tellen nog altijd inwoners van adel. Golfen is er populair. Het leven is er goed.

Maar wie goed zoekt, vindt tussen al het groen in dit bosrijke gebied ook andere verhalen en inwoners. Een uitgesproken keuterboertje, die wil leven zoals het in 1950 was. Een leefgemeenschap van godsvruchtige zusters aan de voet van de Amerongse Berg. Geestdriftige verkopers van landelijk antiek. Een bevlogen uitvinder, met een voorliefde voor het verleden, en een auto in zijn woonkamer. Een jonge herder, die het harde muzikantenbestaan achter zich liet om de rust te vinden die hij in zijn vorige leven niet vond. Die verhalen én meer staan de komende drie weken centraal in 'Typisch' de Utrechtse Heuvelrug.

'Typisch Utrechtse Heuvelrug', vanaf 1 februari om 19.15 uur op NPO 2.