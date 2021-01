'De TV Kantine' is terug met nieuwe typetjes en persiflages

Foto: RTL 4/RTL - © Laura Oldenbroek 2021

Vanaf donderdag 14 januari is het weer lachen, gieren en brullen geblazen met een nieuw seizoen van 'De TV Kantine'. Naast nieuwe typetjes en persiflages wordt het twaalfde seizoen afgetrapt met een koningsspecial.

Het onlosmakelijke duo Carlo Boszhard en Irene Moors zorgen samen met Elise Schaap en verschillende gastacteurs wekelijks voor hilarische vertolkingen die iedere donderdagavond om 20.30 uur te zien zijn bij RTL 4.

In de eerste aflevering gaat Ivo Niehe (Carlo Boszhard) langs bij het Nederlandse koningspaar Máxima (Elise Schaap), Willem-Alexander (Frits Huffnagel) en onder anderen dochter Amalia in Paleis Huis ten Bosch. Irene Moors kruipt in de huid van Prinses Laurentien en ook haar tiktokkende dochter Gravin Eloise komt aan bod. Niemand minder dan Loretta Schrijver neemt de rol van Prinses Beatrix voor haar rekening en ook de winnaar van 'De Casting Kantine', Ricardo Ras, heeft een glansrijke rol in deze Oranje-special te pakken. Maar wie o wie speelt Prinses Amalia?

Verder worden er dit seizoen uiteenlopende programma’s op de hak genomen door Carlo, Irene, Elise en de vaste gastacteurs waaronder Ilse Warringa, Annick Boer en Maarten Heijmans. Ook zijn er weer veel BN’ers die acte de présence geven zoals Soy Kroon, Soundos, Fred van Leer en Patricia Paay.

'De TV Kantine' wordt geproduceerd door Herrie in het Bos Producties en is vanaf 14 januari iedere donderdagavond om 20.30 uur te zien bij RTL4.