De stembussen voor de Televizier-Ster Online-videoserie zijn geopend

Ook het afgelopen jaar waren online-videoseries ongekend populair. Welke online-videoseries hebben de meeste indruk gemaakt? Welke waren grappig, mooi, ontroerend of juist spannend? Daar gaan we achter komen in de kwalificatieronde van de Televizier-Ster Online-videoserie.

De stembus is vanaf nu geopend op Televizier.nl/ring.

Het uitbrengen van een stem is belangrijk, want alleen in deze ronde kunnen de videoseries die tussen 1 april 2021 en 1 april 2022 zijn gepubliceerd zich kwalificeren voor de felbegeerde Televizier-Ster Online-videoserie 2022! Naast de geselecteerden kan er ook via het open invoerveld een eigen keuze ingevuld worden.

Reglement

De 20 series waarop het meest gestemd wordt, gaan automatisch door naar de nominatieronde in augustus. Daarnaast deelt de jury nog vijf wildcards uit zodat in totaal 25 online-videoseries kans maken op de felbegeerde Televizier-Ster Online-videoserie.

Eerdere winnaars

De Televizier-Ster Online-videoserie wordt sinds 2019 uitgereikt. Van vrolijke vlogs tot duistere documentaires; deze prijs is er speciaal voor de leukste, beste en populairste programma’s die alleen online te zien zijn. Nienke Plas won in 2019 met haar vlog Shitty Diary de eerste Televizier-Ster voor de beste online serie. In 2020 ging #BOOS er met de prijs vandoor en vorig jaar won Linda Hakeboom met haar online serie Linda’s Kankerverhaal.

Stemmen kan tot woensdag 20 april om 10.00 uur op Televizier.nl/ring.