'De Slimste Mens' deze winter op NPO 1 met vernieuwd decor

Wie mag zich deze winter de slimste noemen? Vanaf maandag 26 december gaan bekende Nederlanders weer de strijd met elkaar aan in de populaire kennisquiz van KRO-NCRV. Op een nieuwe zender n in een nieuw decor, maar uiteraard zoals altijd onder de bezielende leiding van presentator Philip Freriks en kritisch jurylid Maarten van Rossem.

'De Slimste Mens' verhuist dit seizoen van NPO 2 naar NPO 1 en op deze nieuwe zender zijn er elke week vier in plaats van vijf afleveringen te zien. Elke maandag tot en met donderdag start de kennisquiz direct na het 'NOS Journaal' van 20.00 uur. Daarnaast is het decor in een nieuw jasje gestoken en wordt er voor het eerst een podcast gelanceerd. In 'De Slimste Podcast' worden de afleveringen nabesproken door oud-finalist en fan van het eerste uur; Bram Douwes, met één of twee steeds wisselende gasten uit het rijke verleden van De slimste mens. Nynke de Jong, die vorig seizoen nog in 'De Slimste Mens: All Stars' te zien was, zal in elke aflevering een fragment uit de ronde Collectief Geheugen verder uitdiepen. Naast de podcast kunnen fanatieke fans weer meespelen in 'De Slimste Mens'-app.

Open Deur

Vast onderdeel in 'De Slimste Mens' is de Open Deur-ronde, waarin bekende en verrassende gezichten de vragen stellen aan de deelnemers. Dit seizoen zijn dit onder andere podcastfavorieten Aaf Brandt Corstius en Marc-Marie Huijbregts, cabaretier Theo Maassen, zangeres S10, schrijfster Lale Gül en minister Ernst Kuipers.

Al 20 seizoenen kijkcijferhit

'De Slimste Mens' gaat deze winter haar 21e seizoen in. Al sinds de allereerste aflevering op NPO 2 is het programma een kijkcijferhit. Het afgelopen jubileumseizoen trok gemiddeld 1,7 miljoen kijkers per aflevering en werd gewonnen door cabaretier en columnist Jasper van Kuijk. De allereerste editie van 'De Slimste Mens' bij KRO-NCRV werd gewonnen door Arjen Lubach.

'De Slimste Mens' wordt geproduceerd door Skyhigh TV in samenwerking met KRO-NCRV.

'De Slimste Mens', vanaf 26 december elke maandag tot en met donderdag om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

'De Slimste Podcast', vanaf 22 december elke donderdag op de bekende podcast apps.