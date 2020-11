'De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd' is terug!

Foto: © KRO-NCRV 2019

In deze aflevering van 'De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd' gaat Jetske van den Elsen weer op pad naar deelnemers die de afgelopen tijd hebben mee gedaan aan 'De Rijdende Rechter'.

Hoe gaat het met ze, nu er juridische duidelijkheid is gekomen in een lang lopend conflict? Jetske gaat terug naar een aantal spraakmakende zaken, zoals de zaak in Bitgum. Een burenruzie houdt daar de gemoederen al tijdenlang bezig. Aan meester John Reid te taak om de ruzie te beslechten. Jetske zoekt uit of het is gelukt.

'De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd', vrijdag 20 november om 21.25 uur op NPO 1.