'De Rijdende Rechter' is terug: To bee or not to bee

De familie De Haas heeft overlast van bijen. Die zoemen erop los in hun tuin en in het steegje achter hun huis. Al een aantal jaar huist er elk jaar een bijenvolk in de schoorsteen van hun overburen, de familie De Groot.

Als het lekker weer wordt, vliegt er regelmatig een heel volk de schoorsteen uit, zo de tuin van de buren in. Zij vinden dat de familie De Groot ervoor moeten zorgen dat de bijen verdwijnen. Desnoods door de schoorsteen af te breken. De familie De Groot is het daar niet mee eens. Zij genieten van de bijen en vinden dat het beschermde dieren zijn die niet zomaar verdelgd mogen worden. Ze hebben al genoeg ondernomen, vinden ze. En ze breken zéker hun schoorsteen niet af.

'De Rijdende Rechter' reist af naar Hillegom om het geschil over de bijen te beslechten.a

