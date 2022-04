'De Rijdende Rechter': Huur onder vuur

Het contact tussen de 26-jarige dochter van Marcel en haar huurbaas Hans loopt alles behalve soepel. Zij huurt van Hans een woning in Wormerveer maar al gauw stapelen de problemen zich op.

Eerst over het gebruik van een dakterras, maar ook over het betalen van de belastingen en de staat van de woning ontstaat frictie. Hans vindt vooral dat de woning volledig is uitgewoond door de huurster en haar honden. Volgens vader Marcel die opkomt voor zijn dochter, is de woning in enorm slechte staat en nauwelijks onderhouden. Inmiddels is Marcel’s dochter vertrokken, maar de oplevering moet nog plaatsvinden. Aan Mr. Reid de taak om deze in goede banen te leiden en te onderzoeken of er sprake is van achterstallig onderhoud of een nalatige huurster.

