'De Rijdende Rechter': Geen vrinden met de linde

Meneer Schuurman weet het zeker; die hoge lindeboom pal voor zijn woning waait een keer om. Een andere boom in de straat is met de laatste storm namelijk ook omgevallen. En als dat met deze gebeurt, dan valt hij boven op zijn dak.

Voor meneer Schuurman is het duidelijk: Die boom moet verdwijnen óf flink getopt worden, voordat het te laat is. Maar de gemeente denkt er anders over; de boom is gezond en blijft staan. Mr. Reid reist af naar het Twentse Vriezenveen om daar eens een flinke boom over op te zetten.

