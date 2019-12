'De Rijdende Rechter': de boer zijn ganzen

Jan van Ettekoven rijdt graag met zijn motor rond, het liefste met zijn vrouw achterop. Als blijkt dat de dynamo stuk is, komt hij terecht bij Sevior, het hobbybedrijf van Hans Belt.

De rotor blijkt kapot en Belt gaat ermee aan de slag. Uiteindelijk maakt hij de dynamo, test hem op de testbank en stuurt hem per post toe, want meneer van Ettekoven is een zelfklusser en wil hem zelf monteren. Als meneer van Ettekoven de dynamo installeert, blijkt na een kort ritje dat de stroom wegvalt. Hij is ervan overtuigd dat Belt een dynamo met kapotte koolborstel heeft toegestuurd. Belt zegt: onzin, dit heeft puur te maken met verkeerde montage. Hij stelt voor hem te repareren, maar dit wilt van Ettekoven niet.

Als Belt doorheeft dat van Ettekoven voet bij stuk houdt, is hij het zat en geeft hij van Ettekoven de kosten van de revisie terug om ervan af te zijn. Maar van Ettekoven laat het er niet bij zitten. Hij heeft de dynamo laten demonteren, repareren en hermonteren bij een andere garage en is nu 771 euro lichter. Gevolgschade waarvoor Belt moet opdraaien, vindt hij.

