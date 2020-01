'De Puinhopen van Irak': diepe wonden, kleine pleisters

In de vijfdelige VPRO-serie 'De Puinhopen van Irak', gemaakt in coproductie met VICE Studios, trekt de Nederlands-Palestijnse Sakir Khader (1990) een half jaar rond in het Irak dat we in het nieuws niet te zien krijgen.

In de tweede aflevering trekt Sakir door de provincie Anbar en Bagdad waar hij wordt geconfronteerd met de zichtbare en onzichtbare sporen van de oorlog.

Generaties Irakezen zijn door de opeenstapeling van conflicten sinds de val van Saddam Hoessein uitgeput en beschadigd geraakt. De jarenlange strijd heeft diepe wonden geslagen in de hoofden en harten van de Iraakse volk. In deze aflevering reist Sakir door de provincie Anbar en Bagdad om te onderzoeken of het wel mogelijk is deze wonden te helen. Zal de pijn ooit verdwijnen?

Over 'De Puinhopen van Irak'

Hoe is het om op te groeien op een plek waar al vier generaties oorlog woedt? In de vijfdelige serie 'De Puinhopen van Irak' volgt Sakir Khader, in gezelschap van zijn vriend en veldproducer Mohamed Rasool, inwoners die Irak na al die jaren van oorlog toekomst moeten gaan geven. Sakir verschaft ons toegang tot de ongelofelijke verhalen van de gewone Irakees die, ondanks de fysieke en mentale puinhopen van de oorlog, een betere toekomst voor ogen heeft.

Als kind van Palestijnse ouders groeit Sakir op in twee werelden: Vlaardingen en Palestina. Vanaf jonge leeftijd ervaart hij dat naarmate hij dichterbij zijn Arabische roots in het Midden-Oosten komt, de conflicten steeds groter worden. Toch keert hij telkens weer terug. Wat hoopt hij er te vinden?

'De Puinhopen van Irak', donderdag 16 januari om 23.15 uu bij de VPRO op NPO 2.