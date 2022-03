'De Prijsknaller' gaat vrijdag over melk

Het is zowat de goedkoopste drank in de supermarkt. Melk. Zelfs mineraalwater is vaak duurder. Maar hoe is het mogelijk dat we een liter melk kunnen kopen voor minder dan een euro?

Eva Cleven en Ersin Kiris onderzoeken de zuivelindustrie en ontdekken hoe het Nederlandse landschap ingrijpend is veranderd door de druk om steeds goedkoper te produceren. Boeren zijn massaal overgegaan op het zaaien van efficiënte grassoorten waar geen plek is voor kruiden en andere gewassen in de wei. Alles om zoveel mogelijk melk uit de koeien te krijgen. Meer melk voor de boer, lagere prijzen voor de consument, maar de natuur en biodiversiteit staan daardoor flink onder druk.

'De Prijsknaller', vrijdag 25 maart bij KRO-NCRV om 20.25 uur op NPO 3.