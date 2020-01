'De Overnachting' met Patrick Lodiers terug op NPO Radio 1

Foto: BNNVARA - © Annemike van der Togt 2020

Patrick Lodiers is terug in de zaterdagnacht met 'De Overnachting'. Patrick bezoekt een hotelkamer in Amsterdam, waar die nacht een prominente gast logeert.

Voor het slapengaan drinken ze nog iets, luisteren ze naar hun favoriete muziek, en ze praten. Over daden en dromen, praktische bezwaren en passies, over wetten en wensen. En of het nu een kunstenaar is of een politicus, een sporter of een wetenschapper, tegen één uur wenst Patrick de gast steevast een bijzonder goede nacht. 'De Overnachting' is wekelijks in de nacht van zaterdag op zondag van 00.00 tot 01.00 uur te beluisteren bij BNNVARA op NPO Radio 1.

In de eerste aflevering van 'De Overnachting', in de nacht van 4 op 5 januari, bezoekt Patrick Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg in Hotel V in Amsterdam.

Patrick Lodiers presenteerde de eerste uitzending van 'De Overnachting' in 2010. In 2017 werd het programma opgevolgd door 'Onze Man in Deventer', met Özcan Akyol. In 2020 zendt BNNVARA beide programma's uit, in elkaar afwisselende series.