'De Nieuwe Buur': vijf indringende documentaires op NPO 2

In Europa zijn we allemaal buren van elkaar. Niets zegt meer over integratie dan hoe we samenleven in onze straat of wijk. Vijf indringende documentaires laten zien hoe mensen in Nederland, KroatiŽ, Portugal, BelgiŽ en SloveniŽ omgaan met hun 'nieuwe buren' waaronder veel vluchtelingen en arbeidsmigranten.

Burengerucht

Dit seizoen van 'De Nieuwe Buur' trapt af met de Nederlandse documentaire Burengerucht van filmmaker Meral Uslu. Mahdad, de hoofdpersoon uit Burengerucht, is vanuit Iran naar Nederland gevlucht. Hij wilde niet langer als vrouw leven, maar in Iran is het onmogelijk om van gender te veranderen. In Nederland begint Mahdad een nieuw leven als trans man. Hij had alleen niet verwacht zulke luidruchtige bovenburen te hebben in zijn slecht geïsoleerde Amsterdamse appartement. Mahdad kan het lawaai niet verdragen.

De Bontjas

RTVSLO, Slovenië (zondag 28 november om 16.25 uur op NPO2)

We volgen Sultan Kochai, hij is gevlucht uit Afghanistan en woont en werkt nu in Ljubljana. Op een dag brengt zijn huisgenote Mojca een hond mee naar huis. Kan Sultan dit rijmen met zijn islamitische geloof?

Henriëtte, de stem van de ongedocumenteerden

RTBF, België (zondag 5 december om 16.25 uur op NPO2)

Henriette is een alleenstaande moeder zonder geldige verblijfsvergunning. Ze woont samen met lotgenoten in een vervallen huis in Brussel, waar de gemeente hen probeert uit te krijgen. Samen met haar advocaat probeert ze onderdak te regelen, ook voor andere ongedocumenteerden. Terwijl ze zelf constant moet verhuizen en zich afvraagt of haar kind een toekomst heeft.

Laat me dromen

HRT, Kroatië (zondag 12 december om 16.25 uur op NPO2)

Deze aflevering speelt zich in de Kroatische stad Sisak. Steeds meer mensen trekken daar weg, omdat alle fabrieken de afgelopen jaren sloten. De achterblijvers krijgen nieuwe buren uit Syrië, Ivoorkust, Iran, Kameroen en Turkije. We volgen een vrouw uit Ivoorkust en een familie uit Syrië in hun pogingen om een bestaan op te bouwen.

De trap naar boven

RTP, Portugal (zondag 19 december om 16.25 uur op NPO2)

Elena Rodriguez reisde van Colombia naar het eiland São Miguel, onderdeel van Azoren. Ze kwam daar om haar ouder wordende vriend João Carlos te helpen, maar is niet meer weggegaan. Ze woont op een vervallen zeilboot, maar dat is verre van haar enige probleem.

'De Nieuwe Buur' is een coproductie van de EBU. De Nederlandse inbreng is verzorgd door de NTR. Burengerucht was genomineerd voor een Prix Europa Iris 2021, de prijs voor het beste Europese TV programma rondom culturele diversiteit.

'De Nieuwe Buur', vanaf zondag 21 november om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.