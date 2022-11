'De Nacht van de Popmuziek 2022' met Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis

Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis duiken weer als vanouds in de popgeschiedenis tijdens 'De Nacht van de Popmuziek' op zaterdag 12 november.

Uiteraard met nooit eerder vertoond beeldmateriaal uit de muzikale grabbelton van Fenno Werkman: de man met één van de grootste muziekarchieven ter wereld.

Met dit jaar onder andere aandacht voor de iconische rockband Guns N' Roses, waar een enorme box rondom hun 'Use Your Illusion'-platen uitkomt. Ook gaan we van de grote huidige zangeressen Billie Eilish en Taylor Swift naar de overleden diva’s Ronnie Spector (The Ronettes) en Loretta Lynn. Lynn is een van de grootste countryzangeressen uit Amerika die een baanbrekende rol had door onder meer te zingen over feministische thema’s. Verder bijzondere samenwerkingen zoals Peter Gabriel met Youssou N’Dour. Ook de Grammy Award winnende blues muzikant Clarence 'Gatemouth' Brown komt aan bod. En Kate Bush, die na 37 jaar weer in de hitlijsten staat door de Netflix-serie Stranger Things. Haar nummer 'Running Up That Hill' wordt een tweede leven ingeblazen onder een nieuwe generatie.

Tweede scherm

Als een van de meest interactieve programma's van deze tijd kan er live worden meegedaan. Via npo3.nl/nvdp is er de mogelijkheid om te reageren op de uitzending, extra videomateriaal te bekijken of foto's uploaden die mogelijk worden getoond tijdens de uitzending. En er moeten ook harde noten worden gekraakt via stemmen, zoals welk liedje over alcohol wilt u zien?

'De Nacht van de Popmuziek' is zaterdag 12 november te zien om 23.00 uur op NPO 3.