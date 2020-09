'De Kunstdetective' gaat op zoek naar de ring van Oscar Wilde

Dinsdag 8 september zendt MAX om 20.25 uur op NPO 2 een gloednieuwe aflevering van 'De Kunstdetective' uit. In aflevering twee gaat Arthur Brand op zoek naar de ring van Oscar Wilde.

In Londen duikt Arthur Brand diep de onderwereld in, op zoek naar de ring van Oscar Wilde. Deze gouden ring werd in 2002 gestolen in de Universiteit van Oxford, waar Wilde gestudeerd heeft. 'De Kunstdetective' ontdekt dat de ring twee keer gestolen is, eerst in Oxford, en in 2015 nogmaals, in Londen. Zes senioren wilden nog een laatste keer een grote inbraak uitvoeren en lieten zich insluiten in de Hatton Garden Safe Deposit. Ze braken 70 kluisjes open. Buit: meer dan 200 miljoen pond aan sieraden en juwelen. En dus ook de ring. Arthur weet de ring te traceren. Maar dat is niet het einde van het verhaal...

'De Kunstdetective', dinsdag 8 september om 20.25 uur bij MAX op NPO 2.