De kerstsfeer zit er helemaal in bij De Bauers

Als toegift op 2024 geeft de familie Bauer opnieuw een kijkje in hun dagelijkse leven. Dit keer tijdens kerst, de leukste tijd van het jaar voor de familie. Natuurlijk blikken ze samen terug op het afgelopen jaar en alle ontwikkelingen die voor een ieder hebben plaatsgevonden.

Voor de familie Bauer is kerst dé tijd om samen met de familie door te brengen en vooral lekker (veel) te eten. Toch realiseren ze zich ook dat dit niet voor iedereen het geval is. Naast dat ze een stichting steunen voor weeskinderen in Afrika willen ze ook iets terug doen voor eenzame ouderen in Nederland. Jan, Fransje en Lucas volgen alle drie een horeca opleiding. Ze bundelen de krachten en nemen voor één dag het restaurant van Mariska’s zus over om een onvergetelijk kerstdiner voor eenzame ouderen in de omgeving te organiseren.

'Kerst met de Bauers', dinsdag 17 december om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.